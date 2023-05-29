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    Загородные выходные стоили юристу петербургского медучреждения 400 тыс. рублей

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    Полиция Выборгского района Петербурга ищет злодеев, которые вскрыли дверь квартиры в высотке и оставили владелицу без накоплений и драгоценностей.

    В отдел 38-летняя юрист одного из медучреждений города пришла накануне около половины одиннадцатого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 мая. Она, по предварительной информации, сообщила, что отсутствовала дома в высотке на улице Архитектора Белова в эти выходные. А когда вернулась, то обнаружила чужое присутствие в квартире. Из тумбочки пропали накопления — порядка 200 тысяч. И на такую же сумму было похищено ювелирных изделий.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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