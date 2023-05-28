На Белгородскую область упало более 200 снарядов, Песков прокомментировал ход спецоперации: новости СВО за 28 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 мая 2023 года.
Ситуация в Белгородской области
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки власти зафиксировали прилет 241 снаряда со стороны ВСУ. Из-за обстрелов в городе Шебекино погиб один человек, трое получили ранения, повреждены 12 многоквартирных домов, 85 квартир и 17 автомобилей.
— Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице, — написал Гладков в Telegram-канале.
В регионе решили досрочно завершить учебный год: дату назначили на 29 мая. Это сделано для безопасности детей.
Об атаке сообщило и правительство Краснодарского края. Несколько беспилотников попытались приблизиться к нефтеперерабатывающему заводу, но были сбиты. Завод не поврежден, пострадавших нет.
Интервью Пескова
Пресс-секретарь президента выступил в программе «Москва. Кремль. Путин». Песков сообщил, что о серьезных происшествиях (таких, как проникновение диверсантов в Белгородскую область) президенту докладывают незамедлительно. Также он высказался о СВО.
— Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены, — сказал Песков.