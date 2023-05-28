На Белгородскую область упало более 200 снарядов, Песков прокомментировал ход спецоперации: новости СВО за 28 мая

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 мая 2023 года.

Ситуация в Белгородской области

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки власти зафиксировали прилет 241 снаряда со стороны ВСУ. Из-за обстрелов в городе Шебекино погиб один человек, трое получили ранения, повреждены 12 многоквартирных домов, 85 квартир и 17 автомобилей.

— Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице, — написал Гладков в Telegram-канале.