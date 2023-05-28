    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    763мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.97eur85.92

    Спецоперация на Украине

    На Белгородскую область упало более 200 снарядов, Песков прокомментировал ход спецоперации: новости СВО за 28 мая

    Главные события последних суток

    1943
    17 комментариев
    Дом в белгородском Шебекино после обстрела
    Дом в белгородском Шебекино после обстрелаФото: Вячеслав Гладков / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 мая 2023 года.

    Ситуация в Белгородской области

    Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки власти зафиксировали прилет 241 снаряда со стороны ВСУ. Из-за обстрелов в городе Шебекино погиб один человек, трое получили ранения, повреждены 12 многоквартирных домов, 85 квартир и 17 автомобилей.

    — Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице, — написал Гладков в Telegram-канале.

    Последствия обстрела в белгородском селе Новая Таволжанка
    Последствия обстрела в белгородском селе Новая ТаволжанкаФото: Вячеслав Гладков / T.me
    ПоделитьсяПоделиться

    В регионе решили досрочно завершить учебный год: дату назначили на 29 мая. Это сделано для безопасности детей.

    Об атаке сообщило и правительство Краснодарского края. Несколько беспилотников попытались приблизиться к нефтеперерабатывающему заводу, но были сбиты. Завод не поврежден, пострадавших нет.

    Интервью Пескова

    Пресс-секретарь президента выступил в программе «Москва. Кремль. Путин». Песков сообщил, что о серьезных происшествиях (таких, как проникновение диверсантов в Белгородскую область) президенту докладывают незамедлительно. Также он высказался о СВО.

    — Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены, — сказал Песков.

    Дом в белгородском Шебекино после обстрела
    Дом в белгородском Шебекино после обстрелаФото: Вячеслав Гладков / T.me
    Последствия обстрела в белгородском селе Новая Таволжанка
    Последствия обстрела в белгородском селе Новая ТаволжанкаФото: Вячеслав Гладков / T.me

    По теме

    СпецоперацияБелгородская областьБеспилотникОбстрелПогибДмитрий ПесковУкраина

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close