Умер самый дорогой из современных русских художников Илья Кабаков

Один из самых известных русских художников современности Илья Кабаков скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщается на странице его фонда в соцсетях 27 мая.

Запись появилась около 11 часов вечера. «С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, заветного отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь изображал утопию, покинул этот мир в субботу 27 мая, в окружении своих близких, немного не дожил до 90-го года. Семья проведет частные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида», — говорится на странице.