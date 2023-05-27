Умер самый дорогой из современных русских художников Илья Кабаков

Один из самых известных русских художников современности Илья Кабаков скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщается на странице его фонда в соцсетях 27 мая.
Запись появилась около 11 часов вечера. «С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, заветного отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь изображал утопию, покинул этот мир в субботу 27 мая, в окружении своих близких, немного не дожил до 90-го года. Семья проведет частные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида», — говорится на странице.
Еще несколько дней назад он находился в обществе семьи коллекционеров Цукановых, в сети публиковалось фото с этой встречи.
Его инсталляции висят в Главном штабе Эрмитажа и в Третьяковской галерее, у него были выставки во многих самых значимых галереях мира. Произведения Кабакова продавались за несколько миллионов долларов, продажи стали рекордными для современного художника русского происхождения.
В соавторстве с женой Эмилией он создавал концептуальные инсталляции на тему быта советских граждан.
Он давно не живет в России и умер в Нью-Йорке.