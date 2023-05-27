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    Между Екатериной и Александром Невским. Путин учредил орден Гагарина

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    1 комментарий

    В России указом президента появился новый орден. В первую очередь он для космонавтов.

    Фото: Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2023 № 385
    «Об учреждении ордена Гагарина»
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    Указ президента об учреждении Ордена Гагарина опубликован 27 мая. Носить его награжденные должны будут на левой стороне груди, после ордена Святой великомученницы Екатерины и до ордена Александра Невского.

    Наградить им могут за успешный космический полет, за организацию и реализацию программы такого полета, за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации космических ракет.

    Также орден Гагарина можно получить за заслуги в подготовке кадров. Иностранцы и коллективы предприятий, которые внесли вклад в достижения отечественной космонавтики, также могут получить такой орден.

    Фото: Указ Президента Российской Федерации от 27.05.2023 № 385
    «Об учреждении ордена Гагарина»

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    Комментарии 1

    Гость27 Мая 2023 в 17:49
    Опять примазался.
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