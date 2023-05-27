Между Екатериной и Александром Невским. Путин учредил орден Гагарина

В России указом президента появился новый орден. В первую очередь он для космонавтов.
Указ президента об учреждении Ордена Гагарина опубликован 27 мая. Носить его награжденные должны будут на левой стороне груди, после ордена Святой великомученницы Екатерины и до ордена Александра Невского.
Наградить им могут за успешный космический полет, за организацию и реализацию программы такого полета, за заслуги в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации космических ракет.
Также орден Гагарина можно получить за заслуги в подготовке кадров. Иностранцы и коллективы предприятий, которые внесли вклад в достижения отечественной космонавтики, также могут получить такой орден.