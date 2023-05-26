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    За гибель Насти Муравьевой приговоренный к пожизненному заплатит 3 миллиона

    1986
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    Московский городской суд оценил в три миллиона рублей моральный вред от гибели восьмилетней Насти Муравьевой. Гражданский иск сестры девочки 26 мая удовлетворен частично.

    Фото: официальный телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции
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    Как сообщили в пресс-службе суда, кроме компенсации вреда с Виталия Бережного взыскали 51 тысячу рублей, потраченных государством на его защиту.

    Бережной настаивает на своей невиновности. Несмотря на бдительность конвоя, он успел заверить в этом свою гражданскую жену. «Любименькая, только ты знаешь: я никого не убивал», — цитирует его MSK1.RU.

    официальный телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции

    Присяжные со второго раза признали в Бережном того, кто похитил, надругался и убил ребенка. Суд по совокупности приговорил его к пожизненному лишению свободы. Сам фигурант заявлял, что подробные показания о том, как душил и больше месяца прятал тело в холодильнике, дал после пыток током.

    Услышав обвинительный вердикт, защитник анонсировал продолжение борьбы за невиновность Бережного. Хронологию дела приводит портал 72.RU.

    Фото: официальный телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции

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