За гибель Насти Муравьевой приговоренный к пожизненному заплатит 3 миллиона

Московский городской суд оценил в три миллиона рублей моральный вред от гибели восьмилетней Насти Муравьевой. Гражданский иск сестры девочки 26 мая удовлетворен частично.
Как сообщили в пресс-службе суда, кроме компенсации вреда с Виталия Бережного взыскали 51 тысячу рублей, потраченных государством на его защиту.
Бережной настаивает на своей невиновности. Несмотря на бдительность конвоя, он успел заверить в этом свою гражданскую жену. «Любименькая, только ты знаешь: я никого не убивал», — цитирует его MSK1.RU.
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Присяжные со второго раза признали в Бережном того, кто похитил, надругался и убил ребенка. Суд по совокупности приговорил его к пожизненному лишению свободы. Сам фигурант заявлял, что подробные показания о том, как душил и больше месяца прятал тело в холодильнике, дал после пыток током.
Услышав обвинительный вердикт, защитник анонсировал продолжение борьбы за невиновность Бережного. Хронологию дела приводит портал 72.RU.