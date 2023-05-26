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    Силовики кувалдой ломали дверь квартиры на Коломяжском. За ней лежали и не дёргались

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Полиция показала, как устроила game over геймоголикам в Приморском районе Петербурга. Подпольное казино маскировалось под обычную квартиру у метро «Пионерская».

    Тридцать игровых автоматов и чёртову дюжину компьютеров вывезли из четырёхкомнатных апартаментов в 25-этажном доме на Коломяжском проспекте сотрудники экономической безопасности главка и следователи СК, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Гостям были не рады. Силовая поддержка спецполка и кувалда потребовались уже на входе.

    «Лежи и не дёргайся», — напутствовали силовики первого встреченного в квартире. Обитатели, судя по кадрам, и не пытались.

    Застать удалось семерых игроков, двух администраторов и охранника. Персонал процессуально задержан на двое суток. В петербургском Следственном комитете сообщили, что обвинение по делу о незаконной организации и проведении азартных игр предъявлено двум мужчинам 40 и 24 лет, а также 32-летней женщине. Вину они признают.

    Полицейские установили, что азартные гости собирались в квартире в течение нескольких месяцев, привлечённые рекламой в мессенджерах. Бизнес, как подсчитали, приносил около 100 тысяч в сутки.

    «Изъятое игорное оборудование помещено на склад временного хранения для проведения соответствующих экспертиз. Полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса», — уточнили в главке.

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