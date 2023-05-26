Медведев: Военным хватает снарядов, но штурмовики должны получать выше нормы

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что российские предприятия вышли на большие объемы производства вооружений. По его словам, снарядов военнослужащим хватает, но штурмовиков надо снабжать в приоритетном порядке. Об этом он сказал 26 мая во время визита во Вьетнам, передает «Коммерсантъ».

«Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — рассказал Медведев журналистам.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время штурма Артёмовска (украинское название Бахмут) рассказывал, что его подразделению не хватало боеприпасов. В начале мая он записал эмоциональное видеообращение на фоне тел погибших вагнеровцев, где сообщил, что нехватка боеприпасов стала причиной «неоправданно больших потерь».

