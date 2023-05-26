Медведев: Военным хватает снарядов, но штурмовики должны получать выше нормы

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что российские предприятия вышли на большие объемы производства вооружений. По его словам, снарядов военнослужащим хватает, но штурмовиков надо снабжать в приоритетном порядке. Об этом он сказал 26 мая во время визита во Вьетнам, передает «Коммерсантъ».
«Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — рассказал Медведев журналистам.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время штурма Артёмовска (украинское название Бахмут) рассказывал, что его подразделению не хватало боеприпасов. В начале мая он записал эмоциональное видеообращение на фоне тел погибших вагнеровцев, где сообщил, что нехватка боеприпасов стала причиной «неоправданно больших потерь».
О взятии Бахмута силами ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил 20 мая (подробнее об этом читайте на «Фонтанке»). Он рассказывал, что до 25 мая планируется осмотреть город и создать рубежи обороны, чтобы передать военным, а затем ЧВК будет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря. Позже пришло подтверждение о взятии от Минобороны, а также от президента Украины Зеленского. Президент РФ Путин поздравил со взятием города и ЧВК «Вагнер», и Вооруженные силы РФ.
О том, что такое «бахмутская мясорубка» и почему этот город так важен, смотрите в материале «Фонтанки».