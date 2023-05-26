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    Дворцовый мост на День города разведут раньше обычного

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    Празднование Дня города в Петербурге изменит график разводки Дворцового моста в ночь с 27 на 28 мая. Она состоится на час раньше и под музыку.

    В честь 320-летия со дня основания Петербурга Дворцовый мост разведут ровно в полночь 28 мая под «Гимн Великому городу» Глиэра, сообщает 26 мая пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Одновременно зажгут огни на Ростральных колоннах. А на стрелке Васильевского острова в это время стартует Петровский фестиваль огня, для проведения которого в центре будут перекрывать движение с десяти часов вечера до трех ночи.

    График разводки остальных мостов Петербурга не изменится, и они поднимут крылья согласно расписанию, утверждённому для навигации 2023 года. Посмотреть график и актуальные изменения в нем можно на сайте и в соцсетях «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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