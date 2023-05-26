Дворцовый мост на День города разведут раньше обычного

Празднование Дня города в Петербурге изменит график разводки Дворцового моста в ночь с 27 на 28 мая. Она состоится на час раньше и под музыку.



В честь 320-летия со дня основания Петербурга Дворцовый мост разведут ровно в полночь 28 мая под «Гимн Великому городу» Глиэра, сообщает 26 мая пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Одновременно зажгут огни на Ростральных колоннах. А на стрелке Васильевского острова в это время стартует Петровский фестиваль огня, для проведения которого в центре будут перекрывать движение с десяти часов вечера до трех ночи.