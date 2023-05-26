Пожар на складе на Московском шоссе разросся до 200 кв. м, его тушили по повышенному номеру

Крупный пожар в Пушкинском районе Петербурга минувшей ночью, 26 мая, локализовали, сообщает городское ГУ МЧС.
Вызов на Московское шоссе, 191 Б, поступил в 0:06. «Фонтанка» писала, что загорелся склад с поддонами в цельнометаллическом ангаре. Сначала огонь охватил 100 квадратных метров, потом ещё 100. В 0:25 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На место выехали шесть расчётов МЧС (27 человек).
К 0:56 возгорание удалось локализовать, дополнительный номер сняли. «Сведения о пострадавших не поступали», — добавляют в управлении.