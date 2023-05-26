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    Очевидцы сообщают о возгорании на складе в Пушкинском районе Петербурга

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    В Пушкинском районе загорелся склад с поддонами. Об этом 26 мая сообщается в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что горение происходит в цельнометаллическом ангаре на Московском шоссе, 191 на площади 100 «квадратов». Сведения о пострадавших пока не поступали.

    «К ликвидации пожара привлечено 6 единиц техники и 27 человек личного состава», — уточнили там.

    В начале недели в поселке Тельмана воспламенился ангар с деревянными паллетами. Тушением занимались 16 человек, задействованы были четыре единицы техники.

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