Очевидцы сообщают о возгорании на складе в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинском районе загорелся склад с поддонами. Об этом 26 мая сообщается в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП».
В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что горение происходит в цельнометаллическом ангаре на Московском шоссе, 191 на площади 100 «квадратов». Сведения о пострадавших пока не поступали.
«К ликвидации пожара привлечено 6 единиц техники и 27 человек личного состава», — уточнили там.
В начале недели в поселке Тельмана воспламенился ангар с деревянными паллетами. Тушением занимались 16 человек, задействованы были четыре единицы техники.