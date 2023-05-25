Это не работает. Автостраховки в Европу не будут признавать на границе - даже польские

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Не успели петербургские автомобилисты обрадоваться, что вместо отмененных «Зеленых карт» им предложили недорогие польские, как пора опять расстраиваться. Кажется, эти полисы не будут работать. Остается один вариант - покупать дорогую страховку прямо на границе.



За неделю до прекращения действия «Зеленых карт» страховщики стали отзывать предложения «дешевых» польских и прибалтийских страховок, которые должны были стать ответом на недружественные шаги европейских властей против российских автомобилистов.



Если вплоть до 1 июля съездить «один разик» стоило 3-4 тысячи рублей (за 15 дней), в зависимости от курса евро, то теперь пограничники на границе вам предложат купить минимум месячный полис и за 180 евро (около 16 тысяч). Выходом еще недавно казались т.н. европолисы - купленные через российских агентов полисы европейских (как правило, польских или прибалтийских) страховых компаний. Цена вопроса - «всего» 85 евро за те же 30 дней. То есть, не намного дороже старой доброй российской “Зеленой карты». Многочисленные предложения и в Интернете, и на «Скандинавии» в «страховых домиках» еще с апреля пестрили такими предложениями.



Однако теперь выясняется, что признаваться их действие будет только в том случае, если на момент покупки ваша машина уже была в Европе. Обмануть систему, похоже, не получилось.

О том, что найденный было путь замены традиционных «Зеленых карт» на европолисы, не сработает, стало известно буквально на днях. Их продавцы стали предупреждать клиентов, что внести (сконвертировать) уже купленные в России страховки в общеевропейскую страховую базу может не получиться.

Дело в том, что польские и прибалтийские партнеры стали требовать доказательств того, что на момент покупки страхуемая машина находилась на территории Шенгена. Это правило действовало всегда, но обычно на него не обращали внимания. Однако нынешняя ситуация заставляет и европейских страховщиков, и их регуляторов относиться к российским водителям, мягко говоря, более внимательно. Полис-то вам продадут и выпишут, но гарантий, что он действительно будет зарегистрирован в европейских базах, сейчас никто не может дать. В итоге, самые ответственные петербургские страховые агенты уже возвращают деньги за проданные европолисы и ставят на паузу новые продажи - до прояснения ситуации.



«Попытался купить европолис у одних из наших страховых агентов, предлагающих польскую страховку. Нарвался на фразу: “С 09.05.2023 страхование разрешено только в отношении страхователей, уже находящихся на территории Шенгенской зоны, - рассказывает один из петербургских пользователей популярного форума о путешествиях. - Если вы находитесь в третьей стране и планируете въезд на территорию Шенгенской зоны, то вам будет необходимо оформить полис на минимальный срок на пограничном пункте пропуска».

“Мы не имеем информации о том, что полисы не будут принимать на границе. Если полис действующий, сконвертирован в базу страховщиков (а он конвертируется на следующий день), то не пропустить человека через границу именно по причине отсутствия/недействительности полиса, выданного одной из стран ЕС — неправомерно (это наше субъективное мнение), - рассказал «Фонтанке» генеральный директор ООО «Зеленый Коридор» Армен Саркисян. - Есть требование страховщика по ограничению на оформление полисов и есть правила пересечения границы. Это две разные вещи. Как будет проверяться выполнение этого требования со стороны страховщика и какие могут быть последствия в отношении именно страхователя, на данный момент нам неизвестно».



“Здравствуйте. Пока состояние у нас подвешенное. Действительно отказываемся делать страховки из-за санкций. Нас блокируют порталы страховых. И требуют прикреплять фото в систему, что авто действительно в Польше", - передают петербуржцы слова польских страховщиков.

“На то, чтобы понять, примут ли нашу страховку на европейских порталах, уйдут сутки. Мы можем вам оформить полис, но деньги возьмем только если все пойдет успешно, то есть, на следующий день. Если нет - можете попытать счастья в другой страховой через какое-то время, например, неделю. Потому что как работает эта система, по какому алгоритму, мы не понимаем пока», - рассказали «Фонтанке» в одной из компаний, продающих европолисы. Однако там подчеркивают - еще недавно эта система работала, и вспоминают о нескольких клиентах, успешно проехавших через финскую границу по польской страховке.



Пользователи форумов путешественников также рассказывают о личных примерах успешного использования польских страховок. Возможно, тут действует эффект выжившего, но, скорее всего, куда важнее удача и «левая нога» конкретного пограничного офицера, которая то ли захочет, то ли не захочет проверять легитимность страховки, а может и вовсе не попросить ее показать.

Более того, существует несколько сложных случаев, когда силами пограничного офицера будет невозможно проверить, находилась ли машина (а не ее водитель) в Европе на момент покупки польской страховки.



“Учитывая, что в некоторых случаях транспортные средства зарегистрированы на юрлицо, а также в связи с непроставлением в паспорт отметок о въезде/выезде погранслужбами стран ЕС лицам, имеющим ВНЖ/ПМЖ/паспорт ЕС, проверить факт отсутствия страхователя в момент оформления полиса на территории Польши или другой страны Шенгенского соглашения представляется затруднительным», - отмечает Армен Саркисян. - Тем не менее, наша компания размещает требование страховщика и обязывает заказчика при оформлении заказа подтверждать факт своего нахождения в Шенгенской зоне”.

Вместе с тем, играть в русскую рулетку и проверять, что будет, если тебя поймают с, по сути, фальшивым полисом, мало кто хочет. Ведь любое нарушение закона - отличный повод для пограничного офицера аннулировать визу, и он имеет полное право самостоятельно принять такое решение. Получить новую после такого может быть весьма проблематично.



Так что законопослушным путешественникам остается одно: честно покупать на пункте пропуска «пограничную страховку». Ее стоимость - 180 евро за первый месяц и по 90 евро доплата за каждый последующий месяц. Пока что это выглядит как единственный полностью легальный и не рискованный путь на машине в Европу.



Другой вопрос, что уже оказавшись в Финляндии со страховкой за 180 евро на месяц, вы получаете совершенно полное право покупать польские страховки хоть на год. Ведь вы уже в Европе. Делать это имеет смысл, если вы собираетесь путешествовать на машине хотя бы три-четыре раза за грядущий год.



Дело в том, что польский европолис на год сейчас оформляют за 550 евро. А вот покупка «пограничной страховки» на 12 месяцев обойдется в 1170 евро. Если же покупать в каждую поездку разовую страховку по 180 евро, за два раза у вас выйдет 360 евро, за три, соответственно, 540. Арифметика подсказывает, что как только вы поедете туда в четвертый раз, у вас окупится покупка польского европолиса. Если планы у вас не такие обширные, лучше платите каждый раз по 180 евро и не рискуйте своей мультивизой.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

