    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    760мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd79.97eur86.2

    В Московском районе во время испытаний поплыл квест, который не первый год выгоняют из подвала

    403
    1 комментарий

    Плановые испытания теплосетей заставили квест-рум в Московском районе Петербурга выйти за рамки сценария и выбраться из затопленного подвала. В другое время сорванный праздник рисковал стать меньшей из бед.

    О том, что планы на день рождения ребёнка предстоит срочно менять, петербурженка узнала 25 мая. Провести его собирались в игровом центре квестов неподалёку от метро «Парк Победы», но в четверг её огорчили сообщением об отмене мероприятия. Затопило, написала она «Фонтанке».

    Информацию подтвердили и по телефону центра. Как говорят, воды было по колено. Вопрос с забронированными мероприятиями решают. Их намерены перенести на другие площадки — в Петербурге у квеста, судя по сайту, есть ещё две в других районах.

    Мокрой миссией помещение у метро «Парк Победы» обеспечили гидравлические испытания, которые «Теплосеть» проводила в Московском районе 18 мая. Течь дали коммуникации на площади Чернышевского, 8. Решение не нагревать воду выше 40 градусов, как показали последствия, оказалось мудрым и провидческим.

    Впрочем, не по сценарию события пошли только у квеста. В «Теплосети» заявили, что зона игровых развлечений в подвале дома находится в охранной зоне теплосетей.

    «Грубое игнорирование и нарушение норм безопасности и действующего законодательства», — сообщили в компании, добавив, что неоднократно обращали на это внимание собственников помещения. Услышаны не были: «Требования, выданные в 2021 и 2022 годах, игнорируются».

    Выявленные в ходе испытаний дефекты ремонтируют в усиленном режиме.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Испытания теплосетей
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close