В Московском районе во время испытаний поплыл квест, который не первый год выгоняют из подвала

Плановые испытания теплосетей заставили квест-рум в Московском районе Петербурга выйти за рамки сценария и выбраться из затопленного подвала. В другое время сорванный праздник рисковал стать меньшей из бед.



О том, что планы на день рождения ребёнка предстоит срочно менять, петербурженка узнала 25 мая. Провести его собирались в игровом центре квестов неподалёку от метро «Парк Победы», но в четверг её огорчили сообщением об отмене мероприятия. Затопило, написала она «Фонтанке».



Информацию подтвердили и по телефону центра. Как говорят, воды было по колено. Вопрос с забронированными мероприятиями решают. Их намерены перенести на другие площадки — в Петербурге у квеста, судя по сайту, есть ещё две в других районах.

