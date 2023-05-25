В Московском районе во время испытаний поплыл квест, который не первый год выгоняют из подвала

Плановые испытания теплосетей заставили квест-рум в Московском районе Петербурга выйти за рамки сценария и выбраться из затопленного подвала. В другое время сорванный праздник рисковал стать меньшей из бед.
О том, что планы на день рождения ребёнка предстоит срочно менять, петербурженка узнала 25 мая. Провести его собирались в игровом центре квестов неподалёку от метро «Парк Победы», но в четверг её огорчили сообщением об отмене мероприятия. Затопило, написала она «Фонтанке».
Информацию подтвердили и по телефону центра. Как говорят, воды было по колено. Вопрос с забронированными мероприятиями решают. Их намерены перенести на другие площадки — в Петербурге у квеста, судя по сайту, есть ещё две в других районах.
Мокрой миссией помещение у метро «Парк Победы» обеспечили гидравлические испытания, которые «Теплосеть» проводила в Московском районе 18 мая. Течь дали коммуникации на площади Чернышевского, 8. Решение не нагревать воду выше 40 градусов, как показали последствия, оказалось мудрым и провидческим.
Впрочем, не по сценарию события пошли только у квеста. В «Теплосети» заявили, что зона игровых развлечений в подвале дома находится в охранной зоне теплосетей.
«Грубое игнорирование и нарушение норм безопасности и действующего законодательства», — сообщили в компании, добавив, что неоднократно обращали на это внимание собственников помещения. Услышаны не были: «Требования, выданные в 2021 и 2022 годах, игнорируются».
Выявленные в ходе испытаний дефекты ремонтируют в усиленном режиме.