Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за полицейское плечо

Петроградский суд назначил штраф петербурженке, которая укусила полицейского, сообщает Объединённая служба судов Петербурга. За то, что её зубы сомкнулись не там где надо, горожанка заплатит 100 тысяч рублей. И это суд ещё учел смягчающие обстоятельства.
Всё случилось в ночь на 16 апреля. Полина Д. отдыхала в клубе А2. Там же находился оперативник. Но не музыку слушал, а по долгу службы — боролся с наркотиками. Как установил суд, Полина хулиганила.
В ответ на законные требования полицейского предъявить документы, прекратить нарушать и проследовать в опорный пункт для составления протокола Полина повела себя неадекватно.
«Будучи несогласной с указанными действиями потерпевшего, не желая быть привлеченной к ответственности, укусила (оперативника) зубами в область правого плеча», — сказано в сообщении пресс-службы.
Зубы не вошли в полицейскую плоть, на плече остался лишь кровоподтёк, следует из материалов дела. Тем не менее, суд назначил нарушительнице наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
При этом суд учёл, что Полина ранее не судима, вину признала, раскаялась, имеет благодарности за участие в общественной жизни города и является мамой малолетнего ребенка.