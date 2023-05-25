Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за полицейское плечо

Петроградский суд назначил штраф петербурженке, которая укусила полицейского, сообщает Объединённая служба судов Петербурга. За то, что её зубы сомкнулись не там где надо, горожанка заплатит 100 тысяч рублей. И это суд ещё учел смягчающие обстоятельства.



Всё случилось в ночь на 16 апреля. Полина Д. отдыхала в клубе А2. Там же находился оперативник. Но не музыку слушал, а по долгу службы — боролся с наркотиками. Как установил суд, Полина хулиганила.

В ответ на законные требования полицейского предъявить документы, прекратить нарушать и проследовать в опорный пункт для составления протокола Полина повела себя неадекватно.