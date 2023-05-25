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    Петербурженку оштрафовали на 100 тысяч за полицейское плечо

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    Петроградский суд назначил штраф петербурженке, которая укусила полицейского, сообщает Объединённая служба судов Петербурга. За то, что её зубы сомкнулись не там где надо, горожанка заплатит 100 тысяч рублей. И это суд ещё учел смягчающие обстоятельства.

    Всё случилось в ночь на 16 апреля. Полина Д. отдыхала в клубе А2. Там же находился оперативник. Но не музыку слушал, а по долгу службы — боролся с наркотиками. Как установил суд, Полина хулиганила.

    В ответ на законные требования полицейского предъявить документы, прекратить нарушать и проследовать в опорный пункт для составления протокола Полина повела себя неадекватно.

    «Будучи несогласной с указанными действиями потерпевшего, не желая быть привлеченной к ответственности, укусила (оперативника) зубами в область правого плеча», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Зубы не вошли в полицейскую плоть, на плече остался лишь кровоподтёк, следует из материалов дела. Тем не менее, суд назначил нарушительнице наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

    При этом суд учёл, что Полина ранее не судима, вину признала, раскаялась, имеет благодарности за участие в общественной жизни города и является мамой малолетнего ребенка.

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