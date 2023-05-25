Банк заблокировал счет жительнице Финляндии из-за собаки по кличке Иран

В погоне за нарушителями санкций Евросоюза Финансовая инспекция Финляндии заморозила счет в банке Минни Манти, когда ей поступили страховые деньги за французского бульдога по кличке Иран. Собаке срочно требовалась помощь ветеринара. В прикрепленном к переводу сообщении было написано «Страховка Иран», из-за чего искусственный интеллект банка расценил транзакцию как нарушение санкций ЕС, сообщают финские СМИ.



У собаки Манти родились щенки, но роды прошли тяжело, из-за чего роженицу пришлось отвезти к ветеринару. Благодаря врачам шестеро щенков выжили. Однако эта поездка в больницу обошлась финке в крупную сумму. Второй владелец собаки перечислил Манти страховую сумму, подписав перевод «Иран страховка». Автоматизированная система управления банка увидела слово «Иран», которое является кличкой собаки, и расценила перевод как попытку обхода санкций ЕС, которые распространяются на Иран, Россию и Северную Корею.

