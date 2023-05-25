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    Банк заблокировал счет жительнице Финляндии из-за собаки по кличке Иран

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    В погоне за нарушителями санкций Евросоюза Финансовая инспекция Финляндии заморозила счет в банке Минни Манти, когда ей поступили страховые деньги за французского бульдога по кличке Иран. Собаке срочно требовалась помощь ветеринара. В прикрепленном к переводу сообщении было написано «Страховка Иран», из-за чего искусственный интеллект банка расценил транзакцию как нарушение санкций ЕС, сообщают финские СМИ.

    У собаки Манти родились щенки, но роды прошли тяжело, из-за чего роженицу пришлось отвезти к ветеринару. Благодаря врачам шестеро щенков выжили. Однако эта поездка в больницу обошлась финке в крупную сумму. Второй владелец собаки перечислил Манти страховую сумму, подписав перевод «Иран страховка». Автоматизированная система управления банка увидела слово «Иран», которое является кличкой собаки, и расценила перевод как попытку обхода санкций ЕС, которые распространяются на Иран, Россию и Северную Корею.

    «Первой реакцией было удивление, я даже не слышала, что банк отслеживает определенные слова при переводах денег. В течение недели спектр эмоций менялся от гнева до бурного смеха», — рассказала Минни Манти.

    В итоге счет Манти был заблокирован почти неделю, банк не связывался с ней, чтобы прояснить заморозку счета. Ситуация усугубилась тем, что в Хейноле, где проживает женщина, нет офиса её банка.

    Экономические санкции ЕС распространяются не только на денежные потоки между государствами и компаниями, но и на частных лиц. Мониторинг в основном осуществляется автоматически.

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    ФинляндияСанкции
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