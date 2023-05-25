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    Договор подписан. Белоруссия взялась размещать у себя российское ядерное оружие

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    Фото: Официальный канал Министерства обороны Республики Беларусь
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    Министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия.

    Как сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии 25 мая, двусторонняя встреча глав военных ведомств Виктора Хренина и Сергея Шойгу состоялась в Минске. Они обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества.

    «В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

    По словам Шойгу, контроль за ядерным оружием, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией, решение о применении тоже, передаёт РИА Новости.

    «Размещение нестратегического ядерного оружия — действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран», — заявил Хренин.

    Он напомнил, что в рамках военно-технического сотрудничества двух стран региональная группировка войск была оснащена ракетными комплексами «Искандер-М» и ЗРК С-400, а самолёты Су-25 переоборудованы, чтобы экипажи могли применить «авиационные средства поражения в ядерном оснащении».

    Фото: Официальный канал Министерства обороны Республики Беларусь

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