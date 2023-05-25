На газоне у дома в Невском районе нашли зарезанного мужчину. Подозреваемый уже так делал

По «горячим следам» в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли на газоне в Невском районе.



Полицию к дому 7 по проспекту Солидарности вызвали накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила у дома тело 39-летнего жителя Московского района. Мужчину убили несколькими ударами ножа в грудь.



Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого в нем нашли около одиннадцати часов вечера по-соседству . Им оказался живущий рядом 37-летний мужчина. Он, по предварительной информации, заявил, что с погибшим у него случился спонтанный конфликт, после чего он якобы и схватился за нож.

