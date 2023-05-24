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    Под Гатчиной насмерть разбился парашютист

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    Мужчина разбился насмерть, прыгая с парашютом в районе села Никольское Гатчинского района Ленобласти, стало известно 47news 24 мая. Возраст погибшего не уточняется.

    По предварительным данным, инцидент произошел на площадке гатчинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России, который в том числе за плату предлагает самостоятельные прыжки. По визуальной оценке очевидцев, проблемы у парашютиста начались на высоте примерно 200 метров.

    На аэродроме косвенно подтвердили случившееся словами «приезжайте на место происшествия». По данным издания, поскольку ДОСААФ это полувоенная структура, то на месте в случившемся разбираются сотрудники военной прокуратуры.

    Во вторник, 23 мая, около Шоссейной улицы в Гатчине упал дельтаплан. Погибли два человека.

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