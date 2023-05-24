В Кремле прокомментировали вопрос про границы Белгородской области

В процессе проведения специальной военной операции возникают вопросы, на них получаются ответы. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Накануне губернатор Белгородской области ответил на вопрос местного жителя о том, почему у России возникла такая проблема на границе. Он отметил, что у него больше вопросов, чем у жителей региона, однако комментировать ситуацию подробно посчитал неправильным. Он добавил, что считает необходимым сделать выводы из допущенных ошибок.



Корреспондент РБК спросил у представителя Кремля, есть ли у властей после проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область вопросы и кому они адресованы.