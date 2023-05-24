В Кремле прокомментировали вопрос про границы Белгородской области

В процессе проведения специальной военной операции возникают вопросы, на них получаются ответы. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.
Накануне губернатор Белгородской области ответил на вопрос местного жителя о том, почему у России возникла такая проблема на границе. Он отметил, что у него больше вопросов, чем у жителей региона, однако комментировать ситуацию подробно посчитал неправильным. Он добавил, что считает необходимым сделать выводы из допущенных ошибок.
Корреспондент РБК спросил у представителя Кремля, есть ли у властей после проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область вопросы и кому они адресованы.
«В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа. И в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — ответил Песков.
В Белгородской области 22 мая из-за вторжения украинских диверсантов был введен режим КТО. Нападение произошло на Грайворонский городской округ. Зачистка территории продолжалась сутки. Возбуждено уголовное дело по ряду статей. Диверсантам удалось зайти в ряд приграничных населенных пунктов. В Минобороны отчитались о ликвидации более 70 диверсантов, после чего режим КТО отменили.
Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских, пенсионерка 1941 года рождения умерла во время организованного властями переезда в безопасное место.