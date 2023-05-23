Гладков: «У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству Обороны»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос местного жителя о том, почему у России «дырявая граница». Он не захотел комментировать ситуацию.
Гладков отвечал на вопросы жителей онлайн 23 мая в рубрике «10 вопросов к губернатору», видео доступно на его странице во «ВКонтакте». Один из них звучал в том духе, что СВО идет уже полтора года, а власти рассказывали, что все под контролем и построена засечная черта. «При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села, это как? Почему дырявая граница? Это не говоря о постоянных обстрелах, минных ранениях и смертях наших жителей. Разве нельзя попросить Минобороны РФ усилить безопасность региона, если у нас все плохо?», — спросил житель приграничного региона.
«Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству Обороны, поэтому я не хочу это комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий, нужно сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры», — высказался губернатор.