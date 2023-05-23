Гладков: «У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству Обороны»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос местного жителя о том, почему у России «дырявая граница». Он не захотел комментировать ситуацию.

Гладков отвечал на вопросы жителей онлайн 23 мая в рубрике «10 вопросов к губернатору», видео доступно на его странице во «ВКонтакте». Один из них звучал в том духе, что СВО идет уже полтора года, а власти рассказывали, что все под контролем и построена засечная черта. «При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села, это как? Почему дырявая граница? Это не говоря о постоянных обстрелах, минных ранениях и смертях наших жителей. Разве нельзя попросить Минобороны РФ усилить безопасность региона, если у нас все плохо?», — спросил житель приграничного региона.