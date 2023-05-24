ЗакС отказался поддержать поправки, ограничивающие право Смольного тратить бюджет без оглядки на депутатов

Заксобрание Петербурга на заседании 24 мая не поддержало ни одну из поправок фракции «Яблоко», которая предлагала ограничить свободу исполнительной власти определять, на что тратить казну города, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Фракция предлагала внести корректировки в законопроект, вносящий изменения в закон о бюджетном процессе.
Первая поправка «Яблока» касалась отмены предоставления Смольному права своими госпрограммами определять расходные обязательства бюджета, так как вследствие этого город будет уже обязан выделить на это средства.
«Будет не совсем понятна роль Законодательного собрания. Определять, на что тратить деньги, должен только парламент, а не правительство», — констатировал замглавы фракции Борис Вишневский.
Вторая поправка касалась соглашений о межрегиональном сотрудничестве, авторы предложили установить, что такие соглашения могут быть основанием для расходных обязательств, только если это утвердил парламент.
Наконец, фракция настаивала, чтобы убрать ограничение, согласно которому Заксобрание не будет рассматривать депутатские поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете, если они не одобрены губернатором.
Поправки были поданы в рамках второго чтения законопроекта, согласно которому Смольный получит право утверждать часть расходов бюджета, не спрашивая мнение законодателей.