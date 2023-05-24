ЗакС отказался поддержать поправки, ограничивающие право Смольного тратить бюджет без оглядки на депутатов

Заксобрание Петербурга на заседании 24 мая не поддержало ни одну из поправок фракции «Яблоко», которая предлагала ограничить свободу исполнительной власти определять, на что тратить казну города, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Фракция предлагала внести корректировки в законопроект, вносящий изменения в закон о бюджетном процессе.

Первая поправка «Яблока» касалась отмены предоставления Смольному права своими госпрограммами определять расходные обязательства бюджета, так как вследствие этого город будет уже обязан выделить на это средства.