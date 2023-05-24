    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-з

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.17eur86.55

    ЗакС отказался поддержать поправки, ограничивающие право Смольного тратить бюджет без оглядки на депутатов

    1187
    5 комментариев

    Заксобрание Петербурга на заседании 24 мая не поддержало ни одну из поправок фракции «Яблоко», которая предлагала ограничить свободу исполнительной власти определять, на что тратить казну города, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Фракция предлагала внести корректировки в законопроект, вносящий изменения в закон о бюджетном процессе.

    Первая поправка «Яблока» касалась отмены предоставления Смольному права своими госпрограммами определять расходные обязательства бюджета, так как вследствие этого город будет уже обязан выделить на это средства.

    «Будет не совсем понятна роль Законодательного собрания. Определять, на что тратить деньги, должен только парламент, а не правительство», — констатировал замглавы фракции Борис Вишневский.

    Вторая поправка касалась соглашений о межрегиональном сотрудничестве, авторы предложили установить, что такие соглашения могут быть основанием для расходных обязательств, только если это утвердил парламент.
    Наконец, фракция настаивала, чтобы убрать ограничение, согласно которому Заксобрание не будет рассматривать депутатские поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете, если они не одобрены губернатором.

    Поправки были поданы в рамках второго чтения законопроекта, согласно которому Смольный получит право утверждать часть расходов бюджета, не спрашивая мнение законодателей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БюджетСмольныйЗакс
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close