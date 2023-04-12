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    Смольный получит право утверждать часть расходов бюджета в обход ЗакСа. Парламент идею поддержал

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    Заксобрание Петербурга правит закон о бюджетном процессе. Смольный получит право в обход парламента формировать часть расходов бюджета. Соответствующую инициативу 12 апреля на заседании депутаты приняли в первом чтении. За проголосовал 31 депутат, трое воздержались и семеро высказались против.

    Как пояснил соавтор законопроекта Денис Четырбок, инициатива включает в себя пять блоков изменений. Первый направлен на корректировку положений закона о бюджетном процессе в связи с прошлогодними изменениями Устава города — если ранее нормативно-правовыми актами являлись только Устав и законы города, то теперь это и правовые акты правительства, губернатора и органов исполнительной власти. Против этого изменения в 2022 году возражала парламентская оппозиция.

    Второй, третий и четвертый блоки — приведение закона в соответствие со 140, 85 и 170 статьями бюджетного кодекса РФ. Пятый блок касается управления и регулирования госдолга города — установление случаев, когда допускается превышение порога госдолга.

    Коллега Четырбока по фракции Наталья Астахова поинтересовалась, значит ли это, что правительство будет утверждать расходные обязательства и будут ли ограничены полномочия Смольного по расходованию средств налогоплательщиков.

    По словам Четырбока, первичен закон — он устанавливает те пределы, в рамках которых правительство сможет своим постановлением устанавливать расходные обязательства. Депутат привел в пример пандемийные времена и заверил, что образом помощь будет «оперативнее и адреснее» доходить до получателя в ситуациях, когда это требуется.

    Законопроект вызвал возражения у депутатов. «Если раньше правительство исполняло бюджет, утвержденный Законодательным собранием, то теперь оно само будет еще и формировать его часть. Причем, любую — как угодно большую. Без всякого участия парламента, подчеркиваю. В том числе, называя это «госпрограммами», которые принимает правительство), или ссылаясь на «соглашения о межрегиональном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры» (которые также подписывает правительство)», — заявил замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он добавил, что если проект будет принят, то правительство сможет тратить деньги горожан за пределами Петербурга.

    Также законопроект раскритиковал и член фракции «Справедливой России» Михаил Амосов, который заявил, что его фракция не будет поддерживать эту инициативу. «Контроль за бюджетом — одна из двух важнейших функций Законодательного собрания... В данном случае, речь идет об отмене некоторых механизмов этого контроля. С этом согласиться, конечно, никак нельзя», — сказал депутат.

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