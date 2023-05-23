Uniqlo хочет уйти из России по «примеру McDonalds». Минпромторг рассказал о планах японского ритейлера

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo может полностью покинуть Россию. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, передают 23 мая «Известия».
По словам чиновника, ритейлер принял решение уйти с российского рынка, но заявку в правительственную комиссию еще не подавал. Таким образом, покупателя у сети пока нет.
Евтухов не исключил, что Uniqlo покинет рынок по примеру «Макдоналдса», то есть продаст другому игроку магазины с хорошим покупательским трафиком и оборудование, но не разрешит использовать бренд.
До марта 2022 года в России под брендом Uniqlo работали полсотни магазинов. После начала СВО ритейлер объявил о временной приостановке работы. К началу 2023 года осталось 27 точек, временно закрытых. В Петербурге на месте одного из магазинов Uniqlo в «Доме мод» открылся флагман Gloria Jeans.