Uniqlo хочет уйти из России по «примеру McDonalds». Минпромторг рассказал о планах японского ритейлера

Японская сеть магазинов одежды Uniqlo может полностью покинуть Россию. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, передают 23 мая «Известия».



По словам чиновника, ритейлер принял решение уйти с российского рынка, но заявку в правительственную комиссию еще не подавал. Таким образом, покупателя у сети пока нет.



Евтухов не исключил, что Uniqlo покинет рынок по примеру «Макдоналдса», то есть продаст другому игроку магазины с хорошим покупательским трафиком и оборудование, но не разрешит использовать бренд.

