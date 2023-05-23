Прокуратура Петербурга добилась отмены навязанных услуг кабельного телевидения и ликвидации долгов

Прокуратура Петербурга 23 мая сообщила о признании незаконным формата заключения договоров на поставку услуг кабельного телевидения, который используется ПАО «Ростелеком» в Петербурге. Подчеркивается, что уже заключенный договор признан недействительным, а накопленные долги по нему — аннулированы.

О том, что петербуржцы не раз жаловались на внезапно появившиеся в их коммунальных квитанциях счетов за кабельное телевидение, «Фонтанка» уже писала и давала руководство, как действовать, чтобы избавиться от навязанной услуги.



На этот раз один из абонентов — ветеран войны из Металлостроя — пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство проверило тексты договоров и условия их заключения, опубликованных на сайте ПАО «Ростелеком». Выяснилось, что договор считается оператором заключенным при наличии двух условий — техническая возможность получать такую услугу (если заведенный в квартиру телевизионный кабель поддерживает передачу сигнала «Ростелекома») и т.н. акцепт — по-простому, оплата абонентом самого первого пришедшего счета.



Таким образом выходило, что если петербуржец получал коммунальную квитанцию и, не опротестовав сразу же новую строчку в ней, оплачивал счет, он вступал в юридические отношения с «Ростелекомом», и все остальные неоплаченные услуги считались долгом, за которые можно было начислить пени и штрафы, даже если по факту человек не пользовался кабельным телевидением.

Однако прокуратура признала такой порядок заключения договора незаконным, потребовав от «Ростелекома» более осознанных шагов абонента для заключения договора, например, личное заявление в письменной или электронной форме в личном кабинете.



«По результатам принятых мер прокурорского реагирования права жильцов при порядке расчета и начислении коммунальных услуг восстановлены, лицевые счета и задолженности граждан аннулированы», — резюмировала прокуратура итоги своей работы.

«Ростелеком» в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать эту ситуацию, прислал подробный и развернутый комментарий. Публикуем его полностью.

Представление Колпинской прокуратуры, о котором идет речь, еще в феврале было рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры, был дан письменный ответ с детальным описанием ситуации, складывающейся вокруг незаконных переключений граждан.

Абоненты района попали под несанционированные переключения группы операторов кабельного телевидения, от услуг своего провайдера своевременно не отказались, в связи с чем некоторое время продолжали получать счета ПАО «Ростелеком». Сразу после поступления информации, начисления абонентам сняты. На действия операторов поданы заявления в надзорные органы, в том числе и в прокуратуру.

Жалобы жителей города на услуги кабельного телевидения, как мы видим и знаем, в основном поступают по Кировскому, Колпинскому, Московскому, Красногвардейскому, Невскому районам. Это связано с тем, что на территории данных районов группа операторов кабельного телевидения производит несанкционированные переключения абонентов: прокладывают в домах свои сети и затем принудительно целыми подъездами, домами (без ведома жителей) переключают абонентов с кабельной сети «Ростелекома» на свои. Последний такой случай был в середине апреля этого года, когда у почти 700 наших абонентов одномоментно возникли проблемы с кабельным телевидением — столько звонков мы получили на горячую линию. Выезд на место показал, что все эти люди переключены на другого оператора, и сами об этом не знали.

По фактам незаконных переключений «Ростелеком» неоднократно обращался в Роскомнадзор, Жилищный комитет, ГЖИ, УФАС СПб, администрации районов, прокуратуру города и прокуратуры районов, органы МВД. Обращения находятся в стадии активного рассмотрения компетентными органами.

С нашей стороны ведется постоянная работа с абонентами кабельного телевидения. На Синопской наб., 14 создан специальный Центр по работе с абонентами кабельного телевидения, организован колл-центр, обслуживающий исключительно абонентов кабельного телевидения — 8 800 302 08 32. Поступающие обращения по услуге «телетрансляция» в максимально короткие сроки рассматриваются и при наличии оснований удовлетворяются. Начиная с 2020 года в «Ростелекоме» ведется планомерная работа по заключению договоров с абонентами в письменной форме. С гражданами, вновь подключающими услуги кабельного телевидения, договоры так же заключаются в письменной форме.