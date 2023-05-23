Прокуратура Петербурга добилась отмены навязанных услуг кабельного телевидения и ликвидации долгов

Прокуратура Петербурга 23 мая сообщила о признании незаконным формата заключения договоров на поставку услуг кабельного телевидения, который используется ПАО «Ростелеком» в Петербурге. Подчеркивается, что уже заключенный договор признан недействительным, а накопленные долги по нему — аннулированы.
О том, что петербуржцы не раз жаловались на внезапно появившиеся в их коммунальных квитанциях счетов за кабельное телевидение, «Фонтанка» уже писала и давала руководство, как действовать, чтобы избавиться от навязанной услуги.
На этот раз один из абонентов — ветеран войны из Металлостроя — пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство проверило тексты договоров и условия их заключения, опубликованных на сайте ПАО «Ростелеком». Выяснилось, что договор считается оператором заключенным при наличии двух условий — техническая возможность получать такую услугу (если заведенный в квартиру телевизионный кабель поддерживает передачу сигнала «Ростелекома») и т.н. акцепт — по-простому, оплата абонентом самого первого пришедшего счета.
Таким образом выходило, что если петербуржец получал коммунальную квитанцию и, не опротестовав сразу же новую строчку в ней, оплачивал счет, он вступал в юридические отношения с «Ростелекомом», и все остальные неоплаченные услуги считались долгом, за которые можно было начислить пени и штрафы, даже если по факту человек не пользовался кабельным телевидением.
Однако прокуратура признала такой порядок заключения договора незаконным, потребовав от «Ростелекома» более осознанных шагов абонента для заключения договора, например, личное заявление в письменной или электронной форме в личном кабинете.
«По результатам принятых мер прокурорского реагирования права жильцов при порядке расчета и начислении коммунальных услуг восстановлены, лицевые счета и задолженности граждан аннулированы», — резюмировала прокуратура итоги своей работы.
«Ростелеком» в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать эту ситуацию, прислал подробный и развернутый комментарий. Публикуем его полностью.
Представление Колпинской прокуратуры, о котором идет речь, еще в феврале было рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры, был дан письменный ответ с детальным описанием ситуации, складывающейся вокруг незаконных переключений граждан.
Абоненты района попали под несанционированные переключения группы операторов кабельного телевидения, от услуг своего провайдера своевременно не отказались, в связи с чем некоторое время продолжали получать счета ПАО «Ростелеком». Сразу после поступления информации, начисления абонентам сняты. На действия операторов поданы заявления в надзорные органы, в том числе и в прокуратуру.
Жалобы жителей города на услуги кабельного телевидения, как мы видим и знаем, в основном поступают по Кировскому, Колпинскому, Московскому, Красногвардейскому, Невскому районам. Это связано с тем, что на территории данных районов группа операторов кабельного телевидения производит несанкционированные переключения абонентов: прокладывают в домах свои сети и затем принудительно целыми подъездами, домами (без ведома жителей) переключают абонентов с кабельной сети «Ростелекома» на свои. Последний такой случай был в середине апреля этого года, когда у почти 700 наших абонентов одномоментно возникли проблемы с кабельным телевидением — столько звонков мы получили на горячую линию. Выезд на место показал, что все эти люди переключены на другого оператора, и сами об этом не знали.
По фактам незаконных переключений «Ростелеком» неоднократно обращался в Роскомнадзор, Жилищный комитет, ГЖИ, УФАС СПб, администрации районов, прокуратуру города и прокуратуры районов, органы МВД. Обращения находятся в стадии активного рассмотрения компетентными органами.
С нашей стороны ведется постоянная работа с абонентами кабельного телевидения. На Синопской наб., 14 создан специальный Центр по работе с абонентами кабельного телевидения, организован колл-центр, обслуживающий исключительно абонентов кабельного телевидения — 8 800 302 08 32. Поступающие обращения по услуге «телетрансляция» в максимально короткие сроки рассматриваются и при наличии оснований удовлетворяются. Начиная с 2020 года в «Ростелекоме» ведется планомерная работа по заключению договоров с абонентами в письменной форме. С гражданами, вновь подключающими услуги кабельного телевидения, договоры так же заключаются в письменной форме.
У нас вызывает некоторую обеспокоенность общая ситуация вокруг применения публичной оферты на услугу кабельного телевидения «Ростелекома». Практически все кабельные операторы города оказывают услуги на основании оферты, идентичной нашей. Эту информацию легко проверить, заглянув на сайты операторов. Но вопросы в публичном пространстве возникают странным образом только к «Ростелекому». Операторы, которые в данный момент массово осуществляют незаконные переключения абонентов, продолжают подключать и оказывать услуги на основании публичной оферты.