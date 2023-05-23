Кикшеринг плюс электрификация всей страны. В России выросли продажи электросамокатов

В первом квартале 2023 года в России купили 24,5 тысячи электросамокатов. Это на 43 % больше, чем за тот же период прошлого года, пишет 23 мая «Коммерсантъ». Продавцы рассчитывают на дальнейший рост — по причине сезонного спроса. Но есть нюансы, которые могут помешать этому сбыться.
Снизить интерес покупателей может введение правил дорожного движения для электросамокатов и штрафов за их нарушение.
С 1 марта вступили в силу ПДД для электросамокатов или средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью выше 25 км/ч, владельцы СИМ обязаны уступать дорогу пешеходам. Штрафы — от 800 до 1,5 тысяч рублей.
И эти ограничения могут ужесточить уже осенью. Глава комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев ещё в начале года просил главу правительства РФ Михаила Мишустина приостановить введение ПДД для СИМ, так как считает, что при движении по тротуарам скорость 25 км/ч несет угрозу пешеходам, напоминает «Коммерсантъ».
Кто ещё вставляет электросамокатам палки в колёса? В начале мая это был глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса об ограничении мест использования электросамокатов в России. Ранее Клишас предложил оставить самокатчикам только специальные дорожки в парках.
Несколько охладил энтузиазм любителей и владельцев кикшеринга недавний судебный прецедент в Омске. Там с сервиса Whoosh взыскали 350 тысяч рублей морального ущерба за наезд желтого электросамоката на ребенка. «Фонтанка» рассказывала в карточках, чем руководствовался суд и какие еще выплаты можно получить, если вы пострадали от наезда такого транспорта.