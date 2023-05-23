Кикшеринг плюс электрификация всей страны. В России выросли продажи электросамокатов

В первом квартале 2023 года в России купили 24,5 тысячи электросамокатов. Это на 43 % больше, чем за тот же период прошлого года, пишет 23 мая «Коммерсантъ». Продавцы рассчитывают на дальнейший рост — по причине сезонного спроса. Но есть нюансы, которые могут помешать этому сбыться.

Снизить интерес покупателей может введение правил дорожного движения для электросамокатов и штрафов за их нарушение.

С 1 марта вступили в силу ПДД для электросамокатов или средств индивидуальной мобильности (СИМ). Запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью выше 25 км/ч, владельцы СИМ обязаны уступать дорогу пешеходам. Штрафы — от 800 до 1,5 тысяч рублей.