В Москве задержали подозреваемого в похищении супруги экс-командующего ВДВ РФ

В Москве задержали подозреваемого в похищении жены экс-командующего ВДВ РФ Александра Колмакова. Об этом 22 мая сообщает MSK1.RU.



По данным некоторых Telegram-каналов, им может быть 24-летний иностранец.

О пропаже супруги бывшего командующего ВДВ сообщалось 12 мая. 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась домой. Позже ее мужу позвонили с неизвестного номера и потребовали заплатить выкуп в размере миллиона рублей. Впоследствии женщину нашли на съемной квартире.

Александр Колмаков командовал воздушно-десантными войсками с сентября 2003-го по сентябрь 2007 года. С сентября 2007-го до июня 2010-го занимал должность первого заместителя министра обороны, а в декабре 2014-го его назначили председателем Центрального совета ДОСААФ России. В 2019-м его переизбрали на новый пятилетний срок.