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    В Москве задержали подозреваемого в похищении супруги экс-командующего ВДВ РФ

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    8 комментариев

    В Москве задержали подозреваемого в похищении жены экс-командующего ВДВ РФ Александра Колмакова. Об этом 22 мая сообщает MSK1.RU.

    По данным некоторых Telegram-каналов, им может быть 24-летний иностранец.

    О пропаже супруги бывшего командующего ВДВ сообщалось 12 мая. 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась домой. Позже ее мужу позвонили с неизвестного номера и потребовали заплатить выкуп в размере миллиона рублей. Впоследствии женщину нашли на съемной квартире.

    Александр Колмаков командовал воздушно-десантными войсками с сентября 2003-го по сентябрь 2007 года. С сентября 2007-го до июня 2010-го занимал должность первого заместителя министра обороны, а в декабре 2014-го его назначили председателем Центрального совета ДОСААФ России. В 2019-м его переизбрали на новый пятилетний срок.

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    Комментарии 8

    Гость22 Мая 2023 в 22:18
    где жона ля? куда без парашюта?
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 22:15
    За жену попросили всего 1млн - видимо жена знала про заначку и хотела вытащить ее у скряги ...
    +0−1
    Zet22 Мая 2023 в 22:08
    Чем он её подманил?
    +0−0
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