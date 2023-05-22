Путин подписал указ об обязательном выпуске облигаций, замещающих евробонды

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций российскими компаниями, у которых есть обязательства по еврооблигациям. Документ 22 мая опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, российские компании, у которых есть обязательства по еврооблигациям, обязаны обеспечить их исполнение перед держателями, права которых учитывают российские депозитарии, путем размещения до 1 января 2024 года замещающих облигаций. Их оплата осуществляется еврооблигациями или деньгами. Разместившие такие бумаги эмитенты могут размещать дополнительные выпуски неограниченное количество раз. Объем выпуска должен быть аналогичен объему выпуска еврооблигаций, обязательства по которым не исполнены.
С инициативой выпустить вместо евробондов замещающие рублевые облигации ранее выступила, как пишет РБК, Ассоциация владельцев облигаций. Из-за невозможности компаний платить по валютным облигациям российские инвесторы теряют доход в этой части. Минфин поддержал эту идею, но предлагал предусмотреть возможность исключений, чтобы в особых случаях компания могла получить разрешение не замещать евробонды. Такую же позицию занял Центральный банк, добавляет «Коммерсантъ».
Мера направлена на возвращение доступа российских инвесторов хотя бы к части активов, которые оказались недоступными из-за санкций. Указ президента вступает в силу со дня опубликования.
Некоторые компании уже опробовали механизм замещающих облигаций. Среди них «Газпром», «Лукойл», «Совкомфлот», «Металлоинвест», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Борец».