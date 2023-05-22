Шесть миллионов в день. Siemens обязали платить неустойку за «Сапсаны», которых нет

Арбитражный суд столицы удовлетворил заявление РЖД, которые требовали взыскать с Siemens Mobility GmbH неустойку в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда. Об этом 22 мая сообщает ТАСС.



В 2019 году ОАО РЖД заключило контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных «Сапсанов» за €513,5 млн. Поставить их должны были с сентября 2022 года по июль 2023-го.



В прошлом году Siemens покинул рынок РФ, и компания не стала исполнять контракт из-за санкций. Позже суд признал уход от исполнения контрактных обязательств незаконным и обязал фирму привести их в исполнение.

