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    Шесть миллионов в день. Siemens обязали платить неустойку за «Сапсаны», которых нет

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    2 комментария

    Арбитражный суд столицы удовлетворил заявление РЖД, которые требовали взыскать с Siemens Mobility GmbH неустойку в размере 6,078 млн рублей за каждый день неисполнения решения суда. Об этом 22 мая сообщает ТАСС.

    В 2019 году ОАО РЖД заключило контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных «Сапсанов» за €513,5 млн. Поставить их должны были с сентября 2022 года по июль 2023-го.

    В прошлом году Siemens покинул рынок РФ, и компания не стала исполнять контракт из-за санкций. Позже суд признал уход от исполнения контрактных обязательств незаконным и обязал фирму привести их в исполнение.

    Известно, что РЖД подали заявление о взыскании неустойки за неисполнение решения суда в феврале 2023 года.

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    Комментарии 2

    Гость22 Мая 2023 в 18:46
    РЖД против Siemens. Заведомо проигрышное дело.
    +0−0
    Михаил Микушин22 Мая 2023 в 18:43
    ОАО РЖД просят не беспокоиться..... а обращаться - напрямую в бункер....
    +1−0
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