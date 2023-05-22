В День города две художницы представят рисованный путеводитель по Петербургу

В день рождения Петербурга, 27 мая, в «Буквоеде» на Невском, 46 художницы Таня Борисова и Кася Денисевич расскажут о том, как создавался рисованный путеводитель «Привет, Петербург!». Маршрут в нем начинается от Московского вокзала и вьется по лентам-улицам, предлагая взглянуть не только на всем известные достопримечательности, но и на редкости.

Таня Борисова до этого стала автором путеводителя «Привет, Москва!», а затем перебралась в северную столицу. В книге она подмечает архитектурные детали, заводит в разные закоулки, а еще — разговаривает с петербуржцами и ленинградцами.

На встрече художниц можно будет расспросить о том, с чего начинается книга о городе, как нарисовать портрет дома и как работа с красками и карандашами помогает запоминать новые места. Нельзя будет избежать и вопросов о сравнении двух столиц.



Мероприятие начнется в 16:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.



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