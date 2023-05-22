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    В Сертолово из канализации достали мёртвую девочку. СК ищет мать

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    6 комментариев

    Сотрудники правоохранительных органов ищут мать недоношенного ребёнка, найденного в канализации во Всеволожском районе Ленинградской области.

    Как сообщили в областном Следственном комитете, из канализации на Верной улице 22 мая достали плод женского пола. Около девяти часов утра его обнаружил рабочий. По информации 47news, девочке около пяти месяцев. Пока нельзя с уверенностью сказать, что она родилась живой. Установить это предстоит в ходе медицинского исследования.

    «Каких-либо повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено, — уточнили в ведомстве. — Организованы оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление матери ребёнка».

    Причины случившегося устанавливают сотрудники следственных органов. Проверку поставила на контроль Всеволожская городская прокуратура.

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    Комментарии 6

    Antuan Rokanten22 Мая 2023 в 15:57
    Девочке пять месяцев но нельзя сказать родилась она живой или нет? Это как?
    +0−1
    Noisymouse22 Мая 2023 в 15:56
    "По информации 47news, девочке около пяти месяцев. Пока нельзя с уверенностью сказать, что она родилась живой"
    Еще раз перечитайте и осмыслите, что написали..
    +0−0
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