В Сертолово из канализации достали мёртвую девочку. СК ищет мать

Сотрудники правоохранительных органов ищут мать недоношенного ребёнка, найденного в канализации во Всеволожском районе Ленинградской области.



Как сообщили в областном Следственном комитете, из канализации на Верной улице 22 мая достали плод женского пола. Около девяти часов утра его обнаружил рабочий. По информации 47news, девочке около пяти месяцев. Пока нельзя с уверенностью сказать, что она родилась живой. Установить это предстоит в ходе медицинского исследования.



«Каких-либо повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено, — уточнили в ведомстве. — Организованы оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление матери ребёнка».

