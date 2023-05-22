    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.91eur86.28

    WSJ: Билла Гейтса пытались шантажировать из-за его романа с россиянкой

    2595
    6 комментариев

    Основателя компании Microsoft Билла Гейтса пытался шантажировать американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле, из-за романа с бриджисткой из России Милой Антоновой. Об этом 22 мая пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным издания, Эпштейн в 2017 году направил письмо Гейтсу, в котором указал, что ему известно о тайном романе миллиардера с Антоновой и пригрозил обнародовать эту информацию. Он потребовал от Билла Гейтса деньги после того, как не смог убедить его принять участие в создании многомиллиардного благотворительного фонда с JPMorgan.

    Мила Антонова училась в университете в России с 2000 по 2005 год, позже она основала бридж-клуб в США, а затем начала зарабатывать инженером-программистом. В 2010 году на YouTube появилось видео, где россиянка рассказала о встрече с Биллом Гейтсом на турнире по бриджу и об их совместной партии.

    Как пишет WSJ, Антонова хотела открыть школу игры в бридж и искала тех, кто может профинансировать ее проект. Она встречалась с Джеффри Эпштейном в 2013 году и обсуждала детали проекта. Однако финансист позднее отказался инвестировать в школу.

    По словам Антоновой, ей не удалось найти финансирование, поэтому она решила стать программистом и попросила знакомых одолжить ей денег на учебу. Ее поддержал Эпштейн. «Когда я спросила почему, он ответил что-то вроде того, что он богат и хочет помогать людям, когда может», — рассказала Мила Антонова The Wall Street Journal.

    В своем письме к Гейтсу финансист требовал возместить ему расходы на учебу Антоновой. Сумма, по словам источников издания, «была несущественна», но Джеффри Эпштейн все равно указывал на свое знание романа и угрожал обнародовать информацию.

    Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года. Его обвиняли в секс-торговле, совращении несовершеннолетних и прочем. Финансист покончил с собой в тюремной камере, не дожидаясь суда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАБилл ГейтсДжеффри Эпштейн
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость22 Мая 2023 в 13:40
    да всем плевать!
    +0−0
    DEMOMON22 Мая 2023 в 13:25
    Какая трагичная история!)
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 13:24
    А чем шантажировать? Тем, что на самделе там была не россиянка , а россиянин, а Г. так и не не понял?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close