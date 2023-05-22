WSJ: Билла Гейтса пытались шантажировать из-за его романа с россиянкой

Основателя компании Microsoft Билла Гейтса пытался шантажировать американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле, из-за романа с бриджисткой из России Милой Антоновой. Об этом 22 мая пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, Эпштейн в 2017 году направил письмо Гейтсу, в котором указал, что ему известно о тайном романе миллиардера с Антоновой и пригрозил обнародовать эту информацию. Он потребовал от Билла Гейтса деньги после того, как не смог убедить его принять участие в создании многомиллиардного благотворительного фонда с JPMorgan.



Мила Антонова училась в университете в России с 2000 по 2005 год, позже она основала бридж-клуб в США, а затем начала зарабатывать инженером-программистом. В 2010 году на YouTube появилось видео, где россиянка рассказала о встрече с Биллом Гейтсом на турнире по бриджу и об их совместной партии.



Как пишет WSJ, Антонова хотела открыть школу игры в бридж и искала тех, кто может профинансировать ее проект. Она встречалась с Джеффри Эпштейном в 2013 году и обсуждала детали проекта. Однако финансист позднее отказался инвестировать в школу.



По словам Антоновой, ей не удалось найти финансирование, поэтому она решила стать программистом и попросила знакомых одолжить ей денег на учебу. Ее поддержал Эпштейн. «Когда я спросила почему, он ответил что-то вроде того, что он богат и хочет помогать людям, когда может», — рассказала Мила Антонова The Wall Street Journal.

В своем письме к Гейтсу финансист требовал возместить ему расходы на учебу Антоновой. Сумма, по словам источников издания, «была несущественна», но Джеффри Эпштейн все равно указывал на свое знание романа и угрожал обнародовать информацию.

