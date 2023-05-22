Мальчик попал в реанимацию после падения из окна в Приморском районе за месяц до своего второго дня рождения

Врачи больницы Святой Марии Магдалены спасают мальчика, который выпал из окна в Приморском районе.



Скорую на Богатырский проспект вызвали накануне около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 мая. Мальчик, которому через месяц исполнится два года, выпал из окна третьего этажа, когда присматривавший за ним 38-летний отец отвлекся ненадолго.



Ребенок получил многочисленные травмы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.



Семья у мальчика полная и благополучная.

