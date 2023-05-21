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    Хватило бы на квартиру. Пожилая петербурженка обнаружила, что четыре года назад лишилась немаленькой суммы

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    Петербургская пенсионерка не нашла на счете 8,5 миллиона рублей. Выяснилось, что четыре года назад эту сумму выдали по доверенности какой-то гражданке.

    В полицию пожилая горожанка обратилась накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая. 76-летняя женщина пришла в отделение банка на проспекте Славы, чтоб оформить доверенность на дочь. Удалось выяснить, что в 2019 году доверенность уже оформили на женщину, с которой заявительница не знакома.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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