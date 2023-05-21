Хватило бы на квартиру. Пожилая петербурженка обнаружила, что четыре года назад лишилась немаленькой суммы

Петербургская пенсионерка не нашла на счете 8,5 миллиона рублей. Выяснилось, что четыре года назад эту сумму выдали по доверенности какой-то гражданке.



В полицию пожилая горожанка обратилась накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая. 76-летняя женщина пришла в отделение банка на проспекте Славы, чтоб оформить доверенность на дочь. Удалось выяснить, что в 2019 году доверенность уже оформили на женщину, с которой заявительница не знакома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.