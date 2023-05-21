Травматическая память. Тестируем Chery Tiggo 8 Pro с семьей, которая хейтит китайские машины

На Chery Tiggo 8 Pro мы поехали из Челябинска в Екатеринбург. Вопрос: заметит ли семья, что машина китайская? Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





У моей жены есть травматические воспоминания о китайских автомобилях. Еще в 2008 году я взял на тест-драйв седанчик Geely MK и мы поехали на одно из уральских озер, намотав в тот день километров 600. Поездка запомнилась ей болтанкой в салоне, ядовитым запахом, а еще внезапной кончиной бензина посреди трассы из-за кривого топливомера. Так что следующие пятнадцать лет я тестировал китайские автомобили в одиночестве.

С тех пор многое изменилось: продукция Geely теперь в топе продаж (в частности, кроссовер Coolray), а китайские марки уже лет восемь всё больше напоминают привычные «хюндайки» и прочие «ренохи». Поэтому в очередную семейную поездку я рискнул взять китайский автомобиль, не слишком афишируя этот факт для супруги (справедливости ради, из тестовых машин некитайского производства оставались разве что упрощенные Lada Granta). При этом я слегка подстраховался, потому что Chery Tiggo 8 Pro является флагманом марки в России, да и сама «Чери» представлена у нас уже лет двадцать, так что сумела приспособиться к нашим вкусам. И всё же, заметит ли жена?

Почему-то Храм на Крови в этот день стоял без освещения Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Вообще с обозначением кроссоверов у Chery можно сломать голову. Если с Tiggo 4 Pro и 7 Pro всё понятно, то «восьмерок» аж четыре. Самый простой Chery Tiggo 8 — это модель длиной 4,7 метра и двигателем мощностью 147 л. с. , которая продается с 2018 года. Добавка Pro в китайской грамоте означает рестайлинговую версию, и Tiggo 8 Pro именно такой. Оснащенная версия с другим дизайном и более мощным мотором (186 л. с. ) дебютировала в 2021 году — такая и была на тесте. Потом возникла еще одна «прошка» с приставкой Max, что вроде бы подразумевает увеличенные габариты, но нет: длина 4722 мм осталась прежней, равно как и семиместная компоновка салона, и «Макс» отличается еще более мощным мотором (197 л. с. ) и полным приводом. А с недавних пор появился еще Tiggo 8 Pro e+ — гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электродвигателями суммарной мощностью 235 л. с. В сухом остатке получается, что все вариации Pro — это одна модель с разными силовыми агрегатами и типами привода. С этим разобрались.

Из-за сильных лесных пожаров ночью Екатеринбург затянуло дымом, который виден в свете фар Tiggo Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





И что за прелесть: у Tiggo 8 Pro подогрев сидений есть и на первом, и на втором ряду. Я, может быть, избыточно зациклен на этом вопросе, но когда в «параллельной» Toyota Avalon за почти 5 миллионов рублей его нет (особенность китайских предпочтений) — пятой точке становится тревожно. Тем более майским утром в Екатеринбурге был минус, так что термоядерный подогрев «Чери» действительно пригодился. Важно лишь вовремя отключить его, потому что через джинсы да на кожаных сиденьях он пропекает до почек.



Оформление интерьера довольно логично. За управление климатом отвечает специальный экран (рядом с селектором коробки) Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Пятнадцать лет назад китайские автомобили очаровывали нас плохо работающими финтифлюшками типа экранчиков и разных гирлянд. Сейчас они показывают класс, напичкивая автомобили помощниками водителю, и, едва я стартую от салона, как Chery начинает изводить звуками, выводя на экран предупреждение, что некая система LKA отключена. Как я понял, ассистент удержания в полосе остался недоволен нашей российской разметкой и самоустранялся, предупреждая об этом каждые секунд 20. В итоге я его отключил, оставив из электронных помощников два наиболее полезных (не считая ESP, конечно): это предупреждение о машине в слепой зоне и адаптивный круиз-контроль. Последний работает прекрасно. Я даже попробовал спровоцировать его на трассе, резко перестроившись позади более медленной машины, он затормозил уверенно, но не слишком резко.

Просвет 190 мм позволяет не бояться дорог любого качества, но полный привод есть только в версии Max с двухлитровым мотором Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Вообще системы типа контроля слепых зон и кругового обзора для Chery Tiggo 8 Pro полезны, потому что обзорность из автомобиля средняя: мне особенно мешало массивное основание правой передней стойки с зеркалом. Это характерно для многих китайских кроссоверов, которые за счет стоек с фактурой столетнего дуба выжимают пять звезд в краш-тестах по системе C-NCAP .

Chery Tiggo 8 Pro — автомобиль-переросток своего класса. Большинство конкурентов имеют длину в районе 4650 мм , у него — 4722 мм Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





С чем у Tiggo 8 Pro всё прекрасно — это с динамикой разгона. У него двигатель нетипичного для китайских машин объема 1,6 литра, тогда как большая часть чайнакаров экспортируется в Россию с полуторалитровыми агрегатами — сказываются особенности экспортной политики. Мотор нашей «восьмерки» имеет турбонаддув, выдает 186 л. с. и работает в паре с семиступенчатым роботом с двойным мокрым сцеплением компании Getrag. И он действительно работает. Что старт с места, что разгон в диапазоне 80–120 км/ч даются ему непринужденно. А вот при тесной парковке, когда нужно дозировать газ по миллиметрам, чувствуешь неспешную работу сцепления. Эх, не хватает ему гидротрансформаторной мягкости классических автоматов. Но уже в движении дуэт робота и коробки слажен, как два старых напарника по теннису: один подает, другой мягко принимает. Я даже не уверен, нужна ли в обычной жизни версия Max c двухлитровым мотором, потому что разница в разгоне до 100 км/ч несущественна, примерно 0,4 секунды. Другое дело, что «Макс» полноприводный, а это довольно редкое качество для кроссоверов из КНР, львиная доля там идет с моноприводом.

Chery Tiggo 8 Pro и 8 Pro Max почти не отличаются внешне. А вот обычная «восьмерка» имеет другой дизайн Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Но мотор обычно интересует водителя, а его пассажиров заботит салон, и здесь у Tiggo 8 Pro порядок. По размеру он ощутимо крупнее, чем большинство одноклассников вроде Toyota RAV4 и Hyundai Tuscon последнего поколения, и ближе всего к нему Mitsubishi Outlander. Поэтому задние места тут просторны, а из развлечений — панорамная крыша и USB-порты . Плюс регулируемые по углу наклона спинка и подлокотник.

На втором ряду много места для коленей, подлокотник, дефлекторы, USB-порты и подогрев сидений Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Удобен Tiggo 8 Pro и для погрузки туристического скарба: багажник имеет развитую погрузочную площадь плюс тайничок у ближней кромки, чтобы положить, например, бутылки с разными жидкостями (я об омывайке, если что). Вот только запасное колесо висит под задним свесом. Кто-то любит такое решение, но как по мне, в подполе запаске уютнее.

Объем багажника в пятиместной версии не указан, но на вид здесь литров 600. И у него большая погрузочная площадь, что позволяет раскладывать вещи, не наваливая их друг на друга Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





При сложенных сиденьях образуется спальное место, а объем возрастает до двух кубометров Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





В подполе — домкрат и место для омывайки Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Tiggo 8 Pro во всех версиях семиместный, но, как и прочим машинам этого класса, маршруткой ему не стать: задний ряд довольно тесный, а багажник при этом становится номинальным. Пожалуй, такую компоновку сможет использовать многодетная семья, где как минимум два ребенка в возрасте 7–12 лет : им можно ездить без детского кресла, но подростковые метаморфозы еще не превратили их в подобие каланчей.

Задние сиденья здесь, скорее, формальные. Хотя детям, возможно, понравится сидеть подальше от взглядов и окриков взрослых Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





При семиместной компоновке салона объем багажника составляет менее 200 литров, то есть путешествовать всемером удастся едва ли (если только с кофром на крыше) Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Мои пассажиры посчитали «восьмерку» комфортной машиной. Но я бы сказал, что ее подвеска работает грубее, чем ожидаешь от крупного автомобиля на 18-дюймовых колесах. Чем-то настройки напомнили о корейских кроссоверах предыдущей волны: совсем жесткой ее не назовешь, но трамвайные рельсы Tiggo проезжает с характерным перестуком. Мне всё время хотелось увести настройки подвески к одной из крайностей: или уж сделать совсем мягкой, на манер первого Renault Koleos, либо, наоборот, затянуть потуже и превратить машину в этакий «Фольксваген», который отрабатывает всё в одно касание и потому не раздражает.

Пожалуй, главная моя претензия — к настройкам подвески Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





К управляемости вопросов не возникло. Да, можно насыпать журналистских клише про недостаточную поворачиваемость, но относительно своего класса Tiggo 8 Pro рулится абсолютно нормально. Мне нравится уровень усилия на руле, нравятся спокойствие его повадок и возможность выбрать режим езды. А поскольку двигатель всегда обеспечивает надежный подпор, а преселективный робот не мешкает с передачами, при желании на нем можно и пошустрить. В общем, прошли времена, когда детали рулевого привода китайских машин были сделаны словно из размякшей на солнце резины.

Автомобиль, кстати, увесистый: снаряженная масса — 1640 кг . Тем больше впечатляют возможности его мотора Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Эргономика хороша за счет классической компоновки салона и нормальных диапазонов регулировок. Хорошо, что в дополнение к экрану, отвечающему за климат, есть рычажки, позволяющие менять температуру и мощность обдува. Да и сами экраны у Tiggo 8 Pro логичны и не перегружены, ну разве что на панели приборов можно убрать анимацию: это всё же водительский компас, а не дискотека.



Селектор робота — двухходовой. Ручник автоматический, слева — кнопка запуска мотора, справа — кругляш управления мультимедиа. Панель управления климатом продублирована физическими рычажками Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Виртуальная панель приборов оформлена весьма логично, хотя я бы убрал анимацию (бегущие круги у цифр спидометра и тахометра). Но в Китае, видимо, любят всё яркое и мелькающее Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Камера заднего вида с системой 3D-обзора . В чистую погоду — очень удобная штука. В грязь камеры заляпываются, но в любом случае опция полезная Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Из минусов — профиль сиденья, знакомый по многим азиатским машинам, в том числе корейским. Это когда спину давит, а лопатки висят. Наверняка это индивидуально, и, возможно, люди с большей массой сядут сюда плотнее, но мне всё время хотелось ослабить поясничный подпор и добавить поддержки спины. Плюс я не фанат этого черного глянца на панели приборов, который является мечтой дактилоскописта: все пальчики на виду. Кто трогал, зачем — полная история.



Полностью светодиодная оптика дает широкий и белый пучок света фар Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Стоимость обычных Chery Tiggo 8 составляет 2,94 миллиона рублей, а версия единственная: полуторалитровый турбомотор (147 л. с. ) c шестиступенчатым роботом, семиместный салон и весьма богатая комплектация с 18-дюймовыми колесами, панорамной крышей, системой кругового обзора, полным набором средств безопасности, климат-контролем, мультимедиа, кожаным салоном и другими более очевидными опциями. Отдельно подчеркну, что подогрев сидений на обоих рядах есть уже в базе даже у просто «восьмерки», так же как и обогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя. В общем, о наших зимах Chery наслышана.

Сиденья с электроприводом в целом удобны, но профиль немного «азиатит» Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Подлокотник между сиденьями не очень большой, зато имеет подставку под телефон. Кстати, беспроводная зарядка находится в нише под центральной консолью: не самое очевидное место Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





У Tiggo 8 Pro комплектаций две, но разница между ними несущественная: Dreamline за 3,54 миллиона отличается от Ultimate за 3,66 только отсутствием ряда электронных помощников (адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе и так далее). В остальном оснащение столько же разнообразно, а в качестве силового агрегата — турбомотор 1,6 литра (186 л. с. ) и семиступенчатый робот. Версия Max стоит от 3,971 миллиона рублей, комплектации те же, и основная разница — это 2-литровый мотор (197 л. с. ) и наличие полного привода.



С учетом скидок минимальная цена укладывается в 3 миллиона рублей Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Ну так как, удалось ли китайским автомобилям реабилитироваться в глазах семьи? Вообще, до всех кризисов нашим любимым транспортом для дальних поездок были разнообразные Skoda. Например, мы с теплотой вспоминаем дизельный Kodiaq, на котором ездили в Казань: удобный, легкий на подъем, чуткий к фантазиям водителя. Китайским автомобилям (и тут я говорю не только о Tiggo 8 Pro) еще предстоит дойти до того эволюционного совершенства, которого достигли лучшие европейские марки. Я еще замечаю где-то грубоватую работу робота или не всегда естественное усилие на руле, хотя, опять же, такие претензии периодически возникали и к некитайским моделям. В конце концов супруга сказала, что ничего китайского в машине не заметила, а я ответил: «Говорил же, их уже не отличить от условных "корейцев", а ты не верила». Полдороги она проехала, откинув почти на максимум электрифицированную спинку сиденья, а поскольку в китайских машинах больше не пахнет клеем и ничего не брякает, то и травмирующие ассоциации не возникли. Отдельно ей понравился багажник, ведь, собираясь даже в трехдневную поездку семьей, нужно быть готовым грузить несколько сумок, чемоданов и пакетов, половину из которых никто не откроет.

Chery сегодня лидирует среди иномарок по объемам продаж в России, при этом в рейтинге моделей уступает Geely и Haval. Это говорит о том, что у марки нет единого бестселлера, спросом пользуется вся линейка Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Отдавая ключи от тестовой машины, я думал: даже жаль, что мы не увидим полноценной конкуренции китайских марок со старожилами рынка, да еще бы по старым ценам. Ведь тот дизельный Kodiaq в 2018 году стоил менее 2 миллионов рублей, а сейчас за такие деньги — только младший Chery Tiggo 4 Pro. Но это, конечно, не проблема китайских автомобилей.



Дом Севастьянова в Екатеринбурге покорил меня подсветкой Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Попутно в Екатеринбурге мы протестировали Toyota Avalon, ввезенную из КНР в виде параллельного импорта.

Одной из самых ожидаемых новинок весны стал новый « Москвич-3 ». Он тоже имеет китайские корни, хотя со временем должен обрусеть.