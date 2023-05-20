Петербуржцы временно остались без самокатов Whoosh из-за сбоя

Сервис кикшеринга Whoosh временно перестал работать в Петербурге.
В приложении сервиса администрация сообщила о сбое на серверах 20 мая и попросила пользователей оставлять электросамокаты так, чтобы они не мешали автомобилистам и прохожим. Пользователи увидели в приложении сообщение Internal Server error и жалуются в соцсетях на невозможность завершить поездку.
«Фонтанка» отправила вопросы в пресс-службу сервиса.
UPD: В пресс-службе сервиса «Фонтанке» сообщили: «У сервиса не было глобального сбоя в городе. Самокаты доступны для поездок. В отдельных локациях наблюдались сложности с началом или завершением аренды, все они решались с помощью службы поддержки».