Военное следствие взялось за убийство беременной в отеле на севере Петербурга. Её друг пришёл в себя и заговорил

Медики вернули с того света найденного под окнами отеля в Выборгском районе Петербурга. Его рассказ развенчал шаткую версию о самоубийстве беременной и подключил к делу военное следственное управление.



По информации «Фонтанки», 30-летний пациент пришёл в себя настолько, что врачи 20 мая разрешили ему беседу с сотрудниками правоохранительных органов. Отпираться и настаивать, что записку со странностями писала его погибшая подруга, не стал.



Отношения пары длились достаточно, чтобы мужчина считал себя отцом ещё не родившегося ребёнка. Мать погибшей говорила о его боевом опыте, сам он рассказал о службе по контракту в воинской части на севере Ленинградской области. Эту информацию уже проверили и убедились в честности.

