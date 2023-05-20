Военное следствие взялось за убийство беременной в отеле на севере Петербурга. Её друг пришёл в себя и заговорил

Медики вернули с того света найденного под окнами отеля в Выборгском районе Петербурга. Его рассказ развенчал шаткую версию о самоубийстве беременной и подключил к делу военное следственное управление.
По информации «Фонтанки», 30-летний пациент пришёл в себя настолько, что врачи 20 мая разрешили ему беседу с сотрудниками правоохранительных органов. Отпираться и настаивать, что записку со странностями писала его погибшая подруга, не стал.
Отношения пары длились достаточно, чтобы мужчина считал себя отцом ещё не родившегося ребёнка. Мать погибшей говорила о его боевом опыте, сам он рассказал о службе по контракту в воинской части на севере Ленинградской области. Эту информацию уже проверили и убедились в честности.
В отель на Большом Сампсониевском привела очередная увольнительная. 38-летняя возлюбленная при встрече имела неосторожность заявить, что ждёт ребёнка от другого. Реакцией стали 14 ножевых ранений. Записка, как признался мужчина, была написана им: эмоции бурлили, род при написании местами путал. После покинул номер, проигнорировав дверь.
Материалы по возбуждённому Следственным комитетом делу об убийстве переданы в военный СК.
Тело 38-летней женщины было найдено в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте днём 18 мая. Её 30-летнего гражданского мужа госпитализировали в тяжёлом состоянии — медики забрали его от подножия здания. Первой версией стали конфликт и убийство, но в найденной в номере записке речь шла о самостоятельном решении женщины уйти из жизни на пятом месяце беременности (записку отправили на почерковедческую экспертизу), и это не единственная странность.