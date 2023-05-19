Годовая инфляция в Петербурге в апреле снизилась до 2,5%

Цены в Петербурге в апреле 2023 года выросли на 2,5% за последние 12 месяцев. Показатель годовой инфляции в городе снизился на 0,45% с мартовских 2,96%. Такие данные 19 мая публикует Банк России.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,84% после роста на 0,5% месяцем ранее. В частности, фрукты и овощи подешевели почти на 4,5%.

Среди продуктов подешевели курица, колбаса, сливочное масло. В целом замедлился рост цен на молочку, в том числе на сыр. Высокий урожай пшеницы и сахарной свеклы привел к снижению цен на муку и сахар, как следствие, подешевели макароны и хлебобулочные изделия.