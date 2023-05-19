Годовая инфляция в Петербурге в апреле снизилась до 2,5%

Цены в Петербурге в апреле 2023 года выросли на 2,5% за последние 12 месяцев. Показатель годовой инфляции в городе снизился на 0,45% с мартовских 2,96%. Такие данные 19 мая публикует Банк России.
Цены на продовольственные товары снизились на 0,84% после роста на 0,5% месяцем ранее. В частности, фрукты и овощи подешевели почти на 4,5%.
Среди продуктов подешевели курица, колбаса, сливочное масло. В целом замедлился рост цен на молочку, в том числе на сыр. Высокий урожай пшеницы и сахарной свеклы привел к снижению цен на муку и сахар, как следствие, подешевели макароны и хлебобулочные изделия.
Непродовольственные товары в годовом выражении подешевели на 1,2% после снижения на 1,3% месяцем ранее. Цены на медикаменты, компьютеры, бытовую технику и телевизоры стали снижаться медленнее. В Центральном банке это объясняют эффектом низкой сравнительной базы. В апреле прошлого года цены на эти товары заметно снизились после мартовского всплеска, который стал следствием ажиотажного спроса.
Услуги за последний год подорожали на 12,21%. В марте этот показатель составлял 12,08%. Инфляция в этой категории подросла в основном за счет ускоряющегося роста стоимости сотовой связи. Также подорожали туристические путевки по отдельным зарубежным направлениям — Турция, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии.
По прогнозу ЦБ, с мая годовая инфляция начнет расти, по мере выхода из расчета показателя низких месячных значений лета-осени 2022 года.