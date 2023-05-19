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    ВЦИОМ: Путину доверяет больше 80 % россиян

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    Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 80,1% россиян. Уровень доверия, согласно опросу, проведенному с 8 по 14 мая, снизился на 0,8 п. п. Такие данные в пятницу, 19 мая, опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Специалисты опросили 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.

    Доверяют действующему главе государства 80,1 %, а одобряют деятельность Владимира Путина 76,4 % россиян.

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1 % участников опроса (минус 0,8 п.п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,7 п.п. и составляет 76,4 %», — сказано в публикации ВЦИОМ.

    Положительно работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина и правительства оценивает 52,5 % и 50,2 % граждан соответственно.

    Партию «Единая Россия» поддерживает 39,3 %, КПРФ — 10,4 %, ЛДПР — 9,3 %, «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — 5,9 %, а партию «Новые люди» — 4,1 %.

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    ВЦИОМВладимир Путин
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