Новые ограничения ждут набережные в центре, улицы в районе Большого Сампсониевского и другие дороги

С 21–23 мая различные работы внесут изменения в схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Среди их — Большой Сампсониевский проспект, улица Руставели, Пироговская и Арсенальная набережные, сообщает 19 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Адмиралтейский район С 22 по 24 мая по ночам — с 0:00 до 5:00 — будут ограничивать движение по Троицкому проспекту у Лермонтовского проспекта. Там отремонтируют инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район На Большом Сампсониевском продолжают прокладывать газопровод, из-за чего с 22 мая перекроют и ограничат следующие улицы:

до 26 мая закрывается движение по 1-му Муринскому проспекту от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта с закрытием въезда и выезда с Большого Сампсониевского на 1-й Муринский (объезд предусмотрен по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспекту);

до 26 мая ограничивается движение по улице Капитана Воронина у Большого Сампсониевского проспекта;

до 30 мая закрывается движение на перекрестке Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов с закрытием проезда по нечетной стороне Большого Сампсониевского в направлении от 1-го Муринского к Кантемировской улице.

На время работ изменят направление одностороннего движения по улице Александра Матросова на участке от Большого Смоленского до Лесного проспекта. Кроме того, будет закрыт въезд с Большого Сампсониевского на 1-й Муринский проспект в направлении Студенческой улицы. Объехать перекрытие можно будет по Кантемировской улице, Лесному и 1-му Муринскому проспектам, Студенческой и Земледельческой улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 22 мая по 10 июля ограничат проезд по Пироговской набережной от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева. Там с середины марта ремонтируют дорогу. Работы должны завершить 10 июля.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 22 мая по 7 июля из-за реконструкции светофора ограничат движение транспорта на перекрестке улицы Руставели и Токсовской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 21 мая по 8 июня будут ремонтировать дорожное покрытие на Арсенальной набережной. Из-за работ будут ограничивать и перекрывать движение на нескольких участках: с 21 мая по 8 июня ограничат проезд по Арсенальной набережной от Арсенальной улицы до Литейного моста;

21 мая перекроют площадь Ленина, Михайловскую улицу и Арсенальную улицу у Арсенальной набережной, а также съезд с Литейного моста на Пироговскую набережную (объезд предусмотрен по улице Ватутина, Кондратьевскому проспекту, улицам Комсомола и Академика Лебедева, Пироговской набережной, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице и площади Ленина);

23 мая закроют съезд с Литейного моста на Арсенальную набережную (объезд предусмотрен по Арсенальной улице, улицам Комсомола и Академика Лебедева, Пироговской набережной, площади Ленина, улице Михайлова, Арсенальной набережной и Боткинской улице).

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Из-за работ по прокладке канализации на Толмачёвской улице с 21 мая по 9 июня ограничат движение на перекрестке Толмачёвской и Быковской улиц с закрытием сквозного проезда по Быковской от Шереметьевской улицы до Толмачёвской. Объехать можно будет по Шереметьевской улице, проезду без названия, Толмачевской, Внуковской, Быковской и Стартовой улицам. Также напомним, что до 9 июня закрыт проезд по Толмачёвской улице от Быковской до Стартовой улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 23 мая по 7 июня ограничат движение у дома 27 по Караваевской улице. Там будут реконструировать светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 22 мая по 5 июня ограничат проезд по Караваевской улице у проспекта Обуховской Обороны. Напротив дома 2 корпус 1 по Караваевской улице будут строить газопровод. Работы продлятся до 31 октября.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район Для строительства газопровода с 22 по 28 мая закроют въезд и выезд с Лахтинского проспекта на Березовую аллею. Объехать перекрытие можно будет по Журавлиной, Лебединой и Старой улицам и Лахтинскому проспекту.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



