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    Молдавия приостановила отправку почты в Россию

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    1 комментарий

    «Почта Молдовы» с 19 мая временно прекращает прием почтовых отправлений в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

    Речь идет о посылках, почтовой корреспонденции и EMS (Express Mail Service — экспресс-доставка). Отмечается, что решение принято «в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению». В «Почте Молдовы» сообщили, что ищут решения, чтобы возобновить отправления как можно быстрее.

    В сентябре в «Почте России» сообщали, что у РФ прервано почтовое сообщение со Швецией, Данией, Польшей и частично с Финляндией, а с другими странами идет бесперебойно.

    На днях глава парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил о намерении выйти из МПА СНГ.


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    Комментарии 1

    26586993719 Мая 2023 в 13:05
    Прекрасно
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