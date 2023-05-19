Молдавия приостановила отправку почты в Россию

«Почта Молдовы» с 19 мая временно прекращает прием почтовых отправлений в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



Речь идет о посылках, почтовой корреспонденции и EMS (Express Mail Service — экспресс-доставка). Отмечается, что решение принято «в связи с невозможностью отправки почты по данному направлению». В «Почте Молдовы» сообщили, что ищут решения, чтобы возобновить отправления как можно быстрее.



В сентябре в «Почте России» сообщали, что у РФ прервано почтовое сообщение со Швецией, Данией, Польшей и частично с Финляндией, а с другими странами идет бесперебойно.

