В Молдавии заявили о намерении выйти из МПА СНГ

Глава парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что страна намерена инициировать выход из МПА СНГ. Об этом 15 мая сообщает РИА Новости.

«В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ», — сказал Гросу на брифинге.



По его словам, это первый шаг. Следующие будут сделаны на уровне правительства и парламента.

«На следующем заседании постоянного бюро парламента я выдвину предложение премьеру Дорину Речану денонсировать соглашение о присоединении Молдавии к Межпарламентской ассамблее СНГ. Затем мы одобрим это в парламенте», — подчеркнул Гросу.

