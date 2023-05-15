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    В Молдавии заявили о намерении выйти из МПА СНГ

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    Глава парламента Молдавии, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что страна намерена инициировать выход из МПА СНГ. Об этом 15 мая сообщает РИА Новости.

    «В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ», — сказал Гросу на брифинге.

    По его словам, это первый шаг. Следующие будут сделаны на уровне правительства и парламента.

    «На следующем заседании постоянного бюро парламента я выдвину предложение премьеру Дорину Речану денонсировать соглашение о присоединении Молдавии к Межпарламентской ассамблее СНГ. Затем мы одобрим это в парламенте», — подчеркнул Гросу.

    У Молдавии нет общих границ с СНГ, отметил он, и членство в СНГ не помогло стране решить насущные проблемы, в том числе приднестровский конфликт.


    Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношения с Москвой поддерживаются на уровне посольств. С прошлого года власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ.

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