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    Глава «Почты России» перечислил страны, с которыми прервана почтовая связь

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    В настоящий момент у России прервано почтовое сообщение со Швецией, Данией, Польшей и частично с Финляндией. Со всеми остальными странами оно идёт бесперебойно, сообщил в интервью РБК 5 сентября генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

    По его словам, несмотря на санкции Евросоюза, со всеми государствами Западной Европы, кроме вышеперечисленных, в логистике не чувствуется «никаких существенных задержек или сбоев». Речь идёт о классических почтовых отправлениях и экспресс-доставках.

    Акимов также добавил, что сейчас у «Почты России» работают две дочерние компании в Китае и «дочка» в Германии RusРost GmbH. «Мы пока никаких крупных историй (ребрендинга или смены юрлица этой компании. — Прим. ред.) не делали и не планируем», — отметил он.

    После начала боевых действий на Украине и введения западных санкций «Почта России» допускала приостановку приёма международных отправлений. Оператор предупреждал о возможном увеличении сроков доставки из-за закрытия воздушного пространства, так как часть посылок стало возможно доставлять только наземным транспортом.

    «Фонтанка» писала, что в первом полугодии 2022 года совокупный убыток «Почты России» увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Потери компании возросли с 3,5 до 19,5 млрд рублей.

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