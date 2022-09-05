Глава «Почты России» перечислил страны, с которыми прервана почтовая связь

В настоящий момент у России прервано почтовое сообщение со Швецией, Данией, Польшей и частично с Финляндией. Со всеми остальными странами оно идёт бесперебойно, сообщил в интервью РБК 5 сентября генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.



По его словам, несмотря на санкции Евросоюза, со всеми государствами Западной Европы, кроме вышеперечисленных, в логистике не чувствуется «никаких существенных задержек или сбоев». Речь идёт о классических почтовых отправлениях и экспресс-доставках.



Акимов также добавил, что сейчас у «Почты России» работают две дочерние компании в Китае и «дочка» в Германии RusРost GmbH. «Мы пока никаких крупных историй (ребрендинга или смены юрлица этой компании. — Прим. ред.) не делали и не планируем», — отметил он.

