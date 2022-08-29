Убыток «Почты России» в первом полугодии увеличился в шесть раз

Совокупный убыток «Почты России» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в I полугодии текущего года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом говорится в финансовой отчётности компании, опубликованной в понедельник, 29 августа.



Так, потери возросли с 3,5 млрд руб. до 19,5 млрд руб. При этом выручка от продаж организации увеличилась на 2,7% — с 104,1 млрд руб. до 107 млрд руб.



По сравнению с I полугодием прошлого года, операционные расходы повысились почти на 24%, до 131,4 млрд руб.

