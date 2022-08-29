Убыток «Почты России» в первом полугодии увеличился в шесть раз

Совокупный убыток «Почты России» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в I полугодии текущего года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом говорится в финансовой отчётности компании, опубликованной в понедельник, 29 августа.
Так, потери возросли с 3,5 млрд руб. до 19,5 млрд руб. При этом выручка от продаж организации увеличилась на 2,7% — с 104,1 млрд руб. до 107 млрд руб.
По сравнению с I полугодием прошлого года, операционные расходы повысились почти на 24%, до 131,4 млрд руб.
Убыток от инвестиций в совместные предприятия вырос со 191 млн руб. до почти 3 млрд рублей.
В пресс-службе компании сообщили, что убыток в I полугодии связан с сезонностью бизнеса. Обычно основную часть доходов «Почта России» получает с сентября по декабрь.
Кроме того, с начала 2022 года выросли расходы на логистику, амортизацию оборудования, закупку расходных материалов и прочее.
«Почта России» получила убыток от курсовых разниц. Он возник после пересчёта всех валютных доходов, расходов, обязательств и остатков на счетах в рубли по курсу на 30 июня 2022 года», — подытожили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Ранее сообщалось, что «Почта России» запустила сервис «Почта Global» для покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах и доставки в Россию через посредников в США.