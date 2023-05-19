Крымский мост частично обездвижен, «Гринпис» в России — нежелательная организация: новости СВО за 19 мая

Грузовики не ездят по Крымскому мосту с октября прошлого года, и в ближайшее время ситуация не изменится Фото: Росавтодор Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 мая.



Евгения Ройзмана* оштрафовали на 260 тысяч за дискредитацию ВС РФ Октябрьский районный суд вынес приговор политику Евгению Ройзману*. Бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 260 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ранее политика уже штрафовали за это, но на этот раз ему предъявили уголовное обвинение — заключение утвердила прокуратура Центрального округа Москвы. Дело рассматривали в Екатеринбурге согласно уголовно-процессуальному законодательству, так как нарушение произошло здесь.



— По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман*, находясь в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге, желая подорвать авторитет Вооруженных сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, в прямом эфире видеохостинга убеждал зрителей в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЦАО Москвы.

Ройзмана* задержали 16 марта и сразу доставили в отдел полиции, а потом — в суд. Прокурор просил назначить экс-мэру Екатеринбурга штраф до 260 тысяч рублей, а также настаивал, чтобы политику нельзя было пользоваться средствами связи до вступления приговора в силу.



За Евгения Ройзмана* в суде вступились Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, драматург Николай Коляда и многие другие известные деятели. Свои характеристики на политика они передали адвокату Владиславу Идамжапову. Во время процесса он попросил приобщить характеристики к делу. Поддержать обвиняемого на суде пришли также нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ).



* Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ.

В Белгороде во двор многоэтажки упал беспилотник В Белгороде во двор многоэтажки упал беспилотник — об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, беспилотник врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю.

— Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа, — написал Гладков.

Ранее в этот же день Вячеслав Гладков сообщал о том, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе — по предварительным данным, пострадавших не было, последствия на земле уточняли оперативные службы.



Движение грузового транспорта по Крымскому мосту временно не будут запускать из-за провокаций Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока запускать не планируется во избежание провокаций. Он отметил, что этот вопрос рассматривался, предполагалось, что грузовики на мост пустят. Но из соображений безопасности «решили пока этого не делать» в связи с тем, что есть постоянные «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», к тому же теперь есть дорога через новые регионы. — Поэтому, пока есть эти попытки и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, всё-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту, — сказал Хуснуллин.



Он отметил, что запрет распространяется и на пустые грузовики. Открывать движение по мосту для них тоже небезопасно. Великобритания опубликовала новый санкционный список — в нем 86 россиян и российских компаний Офис премьер-министра Великобритании опубликовал новый санкционный список, в который попали в общей сложности 86 компаний и людей, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонно-промышленным, транспортным и финансовым сектором.



В числе первых названы те, кто связан с вывозом на экспорт зерновых грузов с новых российских территорий. Далее следуют связанные с «Росатомом» компании, которые производят высокотехнологичные материалы и технологии, включая лазерные. В энергетической сфере вводятся санкции против 9 компаний, в том числе «Юматекс», который производит композитные материалы на основе углеродного волокна для «Росатома». Также в разделе «Энергетика» перечислен лично глава Запорожской АЭС Олег Романенко и 13 членов совета директоров «Газпромнефти» и 5 — «Транснефти».



В разделе «Металлы» упомянут Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании», а также восемь неназванных компаний, поставляющих никель, алюминий и медь. Их импорт в Великобританию теперь запрещен.

В транспортном разделе говорится о 24 российских гражданах и компаниях. В их числе — Pawell Shipping Co LLP и «Государственный зерновой оператор», также в списке 6 крупнейших российских судоходных компаний, включая Sun Ship Management, которую Великобритания связывает с «Совкомфлотом».

В банковском секторе перечислены АО «Дом РФ» и Металлинвестбанк, связанный с «Объединенной металлургической компанией» Анатолия Седых. Полный список находящихся под санкциями Великобритании россиян включает в себя 1601 пункт, также в этом реестре 229 российских компаний.

США ввели новые ограничения против российских компаний США ввели новые экспортные ограничения против компаний из России. В список, опубликованный в заявлении американского Минторга, также попали две фирмы из Армении и Киргизии.



Дополнительные ограничения касаются 1224 промышленных изделий. Их экспорт, реэкспорт и передача в пределах России и Белоруссии теперь потребуют лицензии.

Санкции касаются российских оборонных предприятий, в том числе петербургских научно-производственных объединений «Аврора», «Океанприбор», завода «Волна», центрального научно-исследовательского института «Электроприбор» и Пролетарского завода. Кроме того, в санкционный список включили армянскую компанию «Медисар» и киргизскую «Тро.Я». Власти США считают, что эти фирмы связаны с Россией.



Volkswagen объявил о продаже российских активов Германский автоконцерн Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов. Покупателем выступило ООО «Арт Финанс», структуре дилера «Авилон». Сделка одобрена российскими государственными органами. В рамках договоренности российская компания получит производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками, отмечается в пресс-релизе.

Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В 2021 году предприятие выпустило 118 тысяч машин. После начала специальной военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность фонда Greenpeace. Ведомство утверждает, что организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. — Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность «Гринписа» фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ, — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Также Генпрокуратура отмечает, что после начала спецоперации ВС РФ Greenpeace* занимается антироссийской пропагандой, призывает к ужесточению санкций и экономической изоляции России. Кроме того, НКО, уточняется в публикации, финансирует иностранных агентов и требует изменения законодательства России в ущерб интересам россиян.



G7 анонсировала ограничения против российских алмазов

«Большая семерка» анонсировала ограничения против российских алмазов, об этом говорится в заявлении организации. США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада отметили, что и дальше будут ограничивать доступ России к своим экономикам, расширят ограничение экспорта товаров, технологий, промышленного оборудования и услуг.



«Большая семерка» пообещала предотвращать уклонение и обход санкций, введенных против России. G7 также намерена ограничить торговлю и использование алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в России.