Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace* в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной некоммерческой организации Greenpeace*. Об этом сообщается 19 мая на сайте ведомства.
Как сказано в публикации, деятельность организации представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
«Природоохранная деятельность Гринписа* фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», — говорится на сайте ведомства.
Также генпрокуратура отмечает, что после начала спецоперации ВС РФ Greenpeace* занимается антироссийской пропагандой, призывает к ужесточению санкций и экономической изоляции России. Кроме того, НКО, уточняется в публикации, финансирует иностранных агентов и требует изменения законодательства России в ущерб интересам россиян.
*Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.