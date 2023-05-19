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    Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace* в России

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    8 комментариев

    Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной некоммерческой организации Greenpeace*. Об этом сообщается 19 мая на сайте ведомства.

    Как сказано в публикации, деятельность организации представлять угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

    «Природоохранная деятельность Гринписа* фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», — говорится на сайте ведомства.

    Также генпрокуратура отмечает, что после начала спецоперации ВС РФ Greenpeace* занимается антироссийской пропагандой, призывает к ужесточению санкций и экономической изоляции России. Кроме того, НКО, уточняется в публикации, финансирует иностранных агентов и требует изменения законодательства России в ущерб интересам россиян.


    *Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

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    Генпрокуратура
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    Комментарии 8

    Гость19 Мая 2023 в 16:11
    «Гринпис» использует прямые действия (акции и протесты), лоббирование и научные исследования для достижения своих целей.

    Принципы организации:

    Независимость. «Гринпис» существует только на пожертвования граждан и частных благотворительных фондов, не принимает денег от государственных, коммерческих структур и политических партий. «Гринпис» ответственен за эффективное использование выделяемых средств и тратит их только на природоохранные проекты.
    Ненасильственность. «Гринпис» не приемлет никаких форм насилия в качестве метода достижения целей. Все акции — выражение мирного протеста, даже если эти действия выглядят неоднозначными. Гринпис никогда не отвечает на агрессию тем же, даже когда сталкивается с запугиванием или угрозой.
    Протест действием. «Гринпис» верит в протест, который приносит результаты, верит в то, что акции смогут вдохновить людей и организации и изменить их отношение к природе. Это далеко не единственный, но, наверное, самый заметный способ привлечь внимание к экологич
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