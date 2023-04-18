Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность экологического фонда «Беллона»*

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность норвежского экологического фонда «Беллона»*. Об этом 18 апреля говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.



Работа организации, как сказано в записи, «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

В ведомстве уточнили, что фонд финансирует работу НКО, выполняющих функции иностранного агента, предпринимаются попытки влияния на российское законодательство для его изменения. Организация также формирует общественное мнение о несостоятельности природоохранной политики страны и некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей ради прекращения взаимодействия с ними на международном уровне.