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    Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность экологического фонда «Беллона»*

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    Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность норвежского экологического фонда «Беллона»*. Об этом 18 апреля говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

    Работа организации, как сказано в записи, «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

    В ведомстве уточнили, что фонд финансирует работу НКО, выполняющих функции иностранного агента, предпринимаются попытки влияния на российское законодательство для его изменения. Организация также формирует общественное мнение о несостоятельности природоохранной политики страны и некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей ради прекращения взаимодействия с ними на международном уровне.

    «Беллона»* — международное экологическое объединение. Центральный офис организации находится в Осло, столице Норвегии. В феврале 2022 года после начала СВО в Украине «Беллона» закрыла свои офисы в России.

    *Организация включена в перечень нежелательных на территории РФ.

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