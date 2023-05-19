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    Volkswagen все. Немецкий концерн завершил продажу российских активов

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    Германский автоконцерн Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов. Об этом компания сообщила 19 мая.

    Покупателем выступило ООО «Арт Финанс», структуре дилера «Авилон». Сделка одобрена российскими государственными органами. В рамках договоренности российская компания получит производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками, отмечается в пресс-релизе.

    Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В 2021 году предприятие выпустило 118 тыс. машин. После начала специальной военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

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