Volkswagen все. Немецкий концерн завершил продажу российских активов

Германский автоконцерн Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов. Об этом компания сообщила 19 мая.



Покупателем выступило ООО «Арт Финанс», структуре дилера «Авилон». Сделка одобрена российскими государственными органами. В рамках договоренности российская компания получит производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками, отмечается в пресс-релизе.



Завод Volkswagen в Калуге был запущен в 2007 году. Там производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В 2021 году предприятие выпустило 118 тыс. машин. После начала специальной военной операции России на Украине работа площадки была приостановлена.

