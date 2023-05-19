Погибшая в отеле на севере Петербурга беременная женщина находилась под судом по наркотическому делу

Беременная женщина, тело которой нашли в номере отеля в Выборгском районе Петербурга, с февраля этого года ждала приговора по делу о пособничестве в незаконном обороте наркотиков.
38-летнюю женщину в ноябре прошлого года задержали в Луге после того, как она якобы помогла знакомому приобрести наркотики, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая. По предварительной информации, по версии следствия, она сделала заказ в интернет-магазине, а потом сообщила знакомому адреса закладок. На время следствия она находилась на подписке о невыезде. Дело рассматривается Лужским городским судом, однако заседания постоянно переносятся
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности по делу о «присвоении или растрате» и получила условный срок.
Сотрудники СК до сих пор разбираются в обстоятельствах гибели женщины. Её тело нашли в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте накануне около половины второго дня. А под окнами нашли покалеченного 30-летнего гражданского мужа погибшей. Его увезли в больницу. По одной из версий, мужчина убил возлюбленную, а потом совершил попытку самоубийства. По другой (сейчас она основная) женщина сама совершила самоубийство, а мужчина совершил страшное под воздействием аффекта от увиденного в номере.
Погибшая находилась на пятом месяце беременности.
По данным СМИ, она зарабатывала съемками во взрослом кино.
Так или иначе, СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».