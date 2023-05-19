Погибшая в отеле на севере Петербурга беременная женщина находилась под судом по наркотическому делу

Беременная женщина, тело которой нашли в номере отеля в Выборгском районе Петербурга, с февраля этого года ждала приговора по делу о пособничестве в незаконном обороте наркотиков.



38-летнюю женщину в ноябре прошлого года задержали в Луге после того, как она якобы помогла знакомому приобрести наркотики, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая. По предварительной информации, по версии следствия, она сделала заказ в интернет-магазине, а потом сообщила знакомому адреса закладок. На время следствия она находилась на подписке о невыезде. Дело рассматривается Лужским городским судом, однако заседания постоянно переносятся из-за неявки подсудимых.

