Погибшая в отеле на севере Петербурга женщина была беременна. Причиной трагедии могла стать измена

Погибшая в отеле на севере Петербурга женщина была супругой пострадавшего мужчины. Из-за чего 18 мая произошла трагедия, выясняла «Фонтанка».
По предварительной информации, пара жила в отеле некоторое время. Женщина была беременной, но это не остановило мужчину от того, чтобы заглядываться на других женщин. Он якобы собирался бросить женщину из-за более молодой соперницы. Около часа дня в номере произошел конфликт, в ходе которого женщина получила смертельные ранения ножом в шею. Мужчина после этого, предположительно, пытался совершить самоубийство. Его нашли в тяжелом состоянии у отеля и увезли в больницу.
СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».