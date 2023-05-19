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    На большой скорости автомобиль прорвался в Ватикан. Его останавливали стрельбой

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    На территорию Ватикана без разрешения прорвался автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина в тяжелом психофизическом состоянии. Жандармы стреляли по колесам машины. Об этом 18 мая сообщает издание Leggo.it со ссылкой на пресс-службу папы римского.

    На большой скорости автомобиль прорвался на территорию города-государства через посты швейцарской гвардии и жандармению Ватикана. Ему выстрелили по колесам, но мужчина все равно продолжил движение.

    Мужчине удалось доехать до двора Святого Дамаза к Апостольскому дворцу. Здесь он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    «Мужчина в возрасте около 40 лет был немедленно подвергнут осмотру врачами Управления здравоохранения и гигиены города-государства Ватикан, которые констатировали серьезное состояние психофизических изменений. В настоящее время человек находится в тюремной камере в новом помещении казармы жандармерии, находящейся в распоряжении судебных властей», — говорится в сообщении пресс-службы папы римского.

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