На большой скорости автомобиль прорвался в Ватикан. Его останавливали стрельбой

На территорию Ватикана без разрешения прорвался автомобиль, за рулем которого находился 40-летний мужчина в тяжелом психофизическом состоянии. Жандармы стреляли по колесам машины. Об этом 18 мая сообщает издание Leggo.it со ссылкой на пресс-службу папы римского.

На большой скорости автомобиль прорвался на территорию города-государства через посты швейцарской гвардии и жандармению Ватикана. Ему выстрелили по колесам, но мужчина все равно продолжил движение.

Мужчине удалось доехать до двора Святого Дамаза к Апостольскому дворцу. Здесь он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.