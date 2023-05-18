Главный штаб продолжает рассыпаться. Штукатурка шмякнулась прямо у дверей ЗВО

Кусок штукатурки отвалился от здания Главного штаба на Дворцовой площади и упал прямо перед дверями, ведущими в штаб Западного военного округа. Следы разрушения 18 мая заметил корреспондент «Фонтанки». Место происшествия теперь огорожено лентой.
Судя по всему, штукатурка отвалилась там, где ее уже давно пытаются задержать зеленой сеткой. На фото хорошо видно, что сильнее всего пострадали так называемые дентикулы, или ордерные сухарики, — часть декора, расположенного прямо под крышей здания.
«По нашей информации, пострадавших нет, если не считать испугавшихся», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ЗВО.