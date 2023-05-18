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    Главный штаб продолжает рассыпаться. Штукатурка шмякнулась прямо у дверей ЗВО

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    Кусок штукатурки отвалился от здания Главного штаба на Дворцовой площади и упал прямо перед дверями, ведущими в штаб Западного военного округа. Следы разрушения 18 мая заметил корреспондент «Фонтанки». Место происшествия теперь огорожено лентой.

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    Судя по всему, штукатурка отвалилась там, где ее уже давно пытаются задержать зеленой сеткой. На фото хорошо видно, что сильнее всего пострадали так называемые дентикулы, или ордерные сухарики, — часть декора, расположенного прямо под крышей здания.

    «По нашей информации, пострадавших нет, если не считать испугавшихся», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ЗВО.

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